Mathias (17) skal konkurrere mot verdens beste: – Det er sjukt

Rumling langs gulvplater etterfulgt av små klink er lyder som omslynger snart 18 år gamle Mathias Island Kaspersens hverdag.

Sveiselærlingen fra Vikhammer er ikke på jobb. Han er i Trikkestallen på Buran – på sparkesykkel.

Der har han nærmest bodd de siste sju-åtte årene, skal vi tro de som kjenner ham.

– Han er fryktelig god. Jeg blir like overrasket hver gang jeg ser ham. For han gjør nye ting hele tiden, og det er like utrolig, sier sparkesykkelkompis Mathias Vestgøte, som Trd.by møter sammen med Kaspersen.

Og så god er Kaspersen at han i august ble plukket ut til å representere Norge i sparkesykkel-VM i Barcelona. Selv er han langt mer ydmyk.

– Det er sjukt bare å være med. Jeg gjør triks og har det gøy. That's it, sier han.

– J**vlig bra på Instagram

I flere år har trønderen fra Vikhammer hevdet seg, kanskje mest på Instagram.

Det forteller NM-vinner og en av Norges mest profilerte sparkesykkelkjørere, Sten Magnus Stangenes, som oppdaget 17-åringen nettopp på Instagram.

– Han har vært jævlig bra der. Han viser frem mange triks som folk ikke har sett før. Mathias er en veldig kreativ person, sier Stangenes.

Det var Stangenes som fikk i oppdrag av VM-arrangøren Extreme Barcelona til å plukke ut de beste nordmennene.

Og i Barcelona får Kaspersen selskap av en annen tidligere NM-vinner, Michael Skretting. De er de eneste to nordmennene som drar over.

Det er turneringsspill, og hver syklist får 60 sekunder på å vise frem sine beste triks. Du får ikke mange muligheter og må treffe på triksene, sier Stangenes.

– Mathias er en veldig flink og talentfull kjører. Han «safer» mange av triksene sine, og derfor plukket jeg ham ut. Jeg tror han kan gjøre gode «runs», sier Stangenes, som selv ikke har mulighet til å reise over.

– Jeg har noen planer

Men hvordan ble det til at Kaspersen valgte sparkesykkelen?

– Jeg fant et skateboard en gang, og så dro jeg hit til Trikkestallen. Og da så jeg en sparkesykkel og tenkte at det var jævlig fett. Da kjøpte jeg meg en sparkesykkel, og det bare klikket med en gang, sier han.

– Hva skjer etter VM?

– Mer jobb, sier Kaspersen og tenker på lærlingejobben før han legger til etter en liten pause:

– Det kan hende at sparkesyklingen tar over. Jeg har noen planer, men jeg kan ikke si noe, sier Kaspersen hemmelighetsfullt.

VM arrangeres fra 24. til 26. september. Da skal Stangenes sitte bunkret i sofaen med en kald øl, forteller han.

– Shoutout til Michael og Island for å være rå kjørere, sier Stangenes, med ønske om å kunne avslutte artikkelen med den shoutouten.