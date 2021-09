Høye smittetall i Trondheim: – Unge har ikke veldig stor grunn til bekymring

[sticky]

Ja, smittetallene de siste par ukene er høye, og vi får lov til å si at vi er inne i en ny bølge. Har vi grunn til å bli redde?

5 punkter

Trd.by spurte overlege Preben Aavitsland i FHI.

FHI hjelper staten med faglige råd under pandemien. Spørsmålene ble besvart forrige helg.

Vi har delt svarene inn under fem punkter: 1. Smitten, 2. Bølgen, 3. Bekymringen, 4. Gjenåpningen og 5. «What to do?».

1. Økt smitte

– Hvordan kan smittetallene øke så mye når så mange er vaksinerte, både i Trondheim og ellers i landet?

– Det er fortsatt en og en halv million nordmenn som ikke er vaksinert. De fleste av dem er barn og unge under 18 år. Blant alle disse kan viruset spre seg. I tillegg kan også noen vaksinerte bli smittet, sier Aavitsland.

– Vaksinasjon beskytter veldig godt mot å bli syk og særlig mot å bli alvorlig syk, men ikke så godt mot å bli bare smittet.

2. Ny bølge

– Ser vi en ny bølge?

– Vi kan godt kalle det det. Vi ser flere tusen tilfeller per uke, men fortsatt bare noen titalls innleggelser. Det skyldes at så mange er vaksinert og dermed veldig godt beskyttet mot å bli særlig syke, sier Aavitsland.

– Hva er annerledes nå sammenlignet med tidligere bølger?

– Det er to viktige forskjeller. Viruset har endret seg og blitt mer smittsomt og mer farlig for uvaksinerte. På den annen siden er de aller fleste eldre og syke vaksinert – pluss de fleste ned til 18 år. Det betyr at viruset nå ikke kan klare å spre seg så mye og gi så mye alvorlig sykdom som tidligere bølger.

3. Grunn til bekymring?

– Det kan tenkes at noen blir bekymret over disse tallene. Har de grunn til det?

– Jeg synes ikke unge har grunn til veldig stor bekymring. Uvaksinerte eldre bør skynde seg og bli vaksinert. Det er bedre å bli vaksinert enn å bli koronasyk, sier Aavitsland.

– Er den økende smittetrenden skummel?

– Den er ikke så veldig skummel siden så mange er vaksinert. Epidemien er rett og slett mindre vanlig nå som så mange er beskyttet.

4. Gjenåpningen

– Kan de tallene vi ser i Trondheim forsinke den fulle gjenåpningen av samfunnet?

– Samfunnet er allerede betydelig gjenåpnet. Det er ikke mange restriksjoner igjen. Vi må nøye vurdere om gjenåpningen skal fortsette eller om man skal vente noen uker til trenden snur, sier Aavitsland.

5. «What to do?»

– Hvem ser vi at blir smittet?

– Det er barn og unge voksne, mest i aldersgruppene 10 til 25 år, sier Aavitsland.

– Hva må folk gjøre når situasjonen er som den er i Trondheim?

– Hold avstand. Hold deg hjemme hvis du blir syk eller hvis noen i hjemmet ditt eller dine nærmeste venner får påvist korona.

Ynge og yngre blir vaksinert

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, ifølge FHI, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom.

– Mange unge blir overrasket over at symptomene ved korona er så milde. De er det hos de fleste unge. Det kan dreie seg om bare litt vondt i halsen, litt hoste, litt feber, litt rennende neste eller litt hodepine, sier Aavitsland.

Men nå blir også personer ned til 12-årsalderen tilbudt vaksine.

– Det er bare å følge med og møte opp, avslutter Aavitsland.

