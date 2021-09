Disse stedene får du studentrabatt i Trondheim

[sticky]

Fattig student? Det finnes mange måter å spare penger på. Her gir vi deg oversikten over hvor du kan spare inn noen kroner.

Åtte kategorier

Vi har delt tilbudene i kategoriene trening, underholdning, mat, kafé, frisør, tannhelse, øvrig helse og diverse.

Vi tar forbehold om feil i rabattene. Mangler vi noen? Send inn til trd.by@adresseavisen.no!

Trening

Merk at det finnes treningssentre som har billigere medlemspriser, men som ikke kjører studentrabatter.

3T har studentpris til 399 kroner i måneden.

Impulse Treningssenter har studentmedlemskap til 329 kroner i måneden og med ingen bindingstid.

Crossfit Trondheim har studentmedlemskap på 560 kr og gratis prøvetime.

Zenit Yoga gir deg studentpris på yoga. De har medlemskap både med og uten bindingstid. Uten bindingstid koster det 999 kroner i måneden, mens med ett års bindingstid koster det 679 kroner i måneden.

Trondheim Yogaskole har avslag på 200 kroner til studenter. Det gjelder medlemskap

Underholdning

Centrum Bowling gir rabatt på serie. En serie koster 40 kroner, og tre serier koster 120 kroner inkludert chips og brus.

Hos Trondheim Kino er det fast studentpris på liten popkorn og brus til 64 kroner. I tillegg opplyser de fra i år har startet med «Studentkino» minst en gang i måneden, der en utvalgt film vises til 85 kroner for studenter.

Rosenborg herrer tilbyr studentbilletter til sine kamper. De koster mellom 100 og 200 kroner.

Ranheim Fotball har sesongkort til studenter. På supportertribunen koster det 750 kroner og på andre tribuner 1000 kroner.

Trøndelag Teater oppgir at de har rabatter for studenter. Sjekk ut hver enkelt forestilling for å se rabatten.

Mat

Peppes Pizza gir alle studenter 20 prosent rabatt på all mat og drikke. Rabatten gjelder når du er på restaurant eller når du henter selv.

Pizzabakeren gir studenter tilbud på stor pizza til 159 kr.

Mong Sushi oppgis å ha studentrabatt på rettene sine.

Mir Kebab gir 10 prosent studentrabatt til og med kl. 22.

Sushime gir 10 prosent avslag i pris om du er studenter.

Cowsea har 15 prosent på hele menyen til studenter.

Big Horn Steakhouse oppgir studentrabatt på 15 prosent.

Sushi Bar tilbyr 20 prosent studentrabatt, men det gjelder ikke buffé og kampanjer.

Petters Pizza tilbyr studenter 15 prosent rabatt på pizza.

Kafé

Mormors stue har studentrabatt.

Starbucks gir studenter 15 prosent rabatt.

Med Espresso House-appen kan du som student, benytte deg av utvalgte studenttilbud og -rabatter.

Frisør

Mozart frisør har 15 prosent studentrabatt på behandling.

Hos H2 får studenter 20 prosent rabatt på alle behandlinger.

Frisør'n oppgir at de har studentrabatt på cirka 20 prosent på all behandling.

Annes herrefrisør har studentklipp til 435 kroner.

Venue frisør tilbyr studentklipp til 567 kroner (45 min.) og 687 kroner (60 min.). I tillegg får studenter 10 prosent avslag på fargebehandlinger.

Cactus Grønn Frisør har studentrabatt i ukedager. Da har de 15 prosent avslag på fargebehandlinger og studentklipp til 500 og 600 kroner.

Hos Antoniette Frisør får du -10% på alle behandlinger.

Tannhelse

Hos Oris dental får studenter alltid tannundersøkelse til 450 kroner, med to røntgenbilder og enkel rens. I tillegg er det 10 prosent rabatt på øvrig behandling

Lademoen tannlegekontor oppgir at de har behandlingsoverslag, inkludert to stykk røntgenbilder og tannrens, til 250 kroner som studentpris. For øvrig behandling er det 10 prosent rabatt for studenter.

Sanden tannhelse tilbyr undersøkelse hos tannlege til 850 kroner for studenter.

Studenter får undersøkelse med to røntgen og tannrens til 290 kroner hos Tannklinikken dine tenner. Ellers gis det 10 prosent studentrabatt på resten av tjenestene deres.

Tanngarden har undersøkelse med røntgen og enkel tannrens til 510 kroner for studenter og 10 prosent rabatt på øvrig behandling.

Ranheim tannhelse har velkomsttilbud på undersøkelse for studenter til 590 kroner. Ellers vil det koste 650 kroner for røntgen og rens. Øvrig tannlegebehandling hos dem har 12 prosent studentrabatt.

Tannklinikken Dent har undersøkelse med to røntgenbilder til 390 kroner hos tannpleier, og 15 prosent rabatt på nødvendig behandling hos tannlege.

Valentinlyst Tannlegekontor har studentpakke på undersøkelse, som vil si røntgen og smittevern til 590 kroner, og de har 10 prosent studentrabatt på videre behandling.

I tillegg refunderer Studentsamskipnaden i Trondheim 250 kroner av ordinær tannhelsesjekk per kalenderår om du har betalt semesteravgift og har oppnådd minst 30 studiepoeng forrige år, i tillegg til å dekke en større prosentandel av dyrere behandlinger.

Øvrig helse

Koren Optikk gir studenter 450 kroner for synstest, 30 prosent rabatt på brillefatning, 10 prosent rabatt på linser og dagslinser 30-pakk til 125 kroner.

Ilen Fysioterapi & Idrett gir studenter 450 kr på førstegangskonsultasjon.

Curatorklinikken oppgir at de tilbyr «alle studenter en god studentrabatt på behandling».

Hos Solsiden Spa får du 10 prosent studentrabatt på alle behandlinger før kl. 13.00 på hverdager.

Relax gir studenter 10 prosent på behandlinger over 600 kr.

Hos Spiren Fertilitetsklinikk får fulltidsstudenter under 34 år gynekologisk undersøkelse til 1390 kroner.

Diverse



Eplehuset gir 10 prosent studentrabatt på Mac og tilbehør, samt 5 prosent studentrabatt på Ipad og Iphone-skjermbytte.

Scandic hotell tilbyr studentrom med frokost fra 8490 kroner per måned. Det er et tilbud for studenter som trenger et sted å bo mens de leter etter et mer permanent sted å bo. Boperioden, som tilbudet gjelder under, er frem til 31. desember 2021.

AllWays Leiebiler gir studenter 10 prosent på alle leiebiler.

Hertz gir 20 prosent i studentrabatt på leiebil. Som student slipper du også unna å betale et «ung-sjåførgebyr», som ifølge Hertz er på om lag 130 kr per døgn i Norge.

I tillegg har du Studentkortet, som tilbyr rabatter på nett og i lokale butikker.

