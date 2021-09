Sebastian (21) bor på hotell: - Koster like mye som å bo i leilighet

- Huset jeg bodde i skulle selges, og resten av kollektivet skulle flytte fra byen. Jeg har vært på jakt etter et nytt sted å bo siden i april.

Det forteller 21 år gamle Sebastian Guttormsen Solli. I fjor bodde han i et typisk guttekollektiv med tre andre i Ila, men da huset skulle selges og resten ikke skulle bli værende i byen, måtte Sebastian begynne å se seg etter et nytt sted å bo.

Det var ikke bare enkelt.

- Jeg er litt ferdig med kollektivlivet, og vil bo alene og sentralt. Da blir det et mye smalere spekter å velge blant, og mye dyrere, medgir han.

Hotellrom til samme pris som leilighet

I slutten av juli fant Sebastian omsider en liten leilighet i sentrum som han har råd til. Innflyttingsdato er først i oktober, og i mellomtiden har han gått for en løsning som flere andre: Han flyttet inn på hotell.

- Det virker som om få studenter veit om at det er en ok mulighet, eller så er de feilinformert og tror at det er svindyrt. Jeg betaler like mye for et hotellrom i 30 netter, som for den nye leiligheten jeg skal flytte inn i, poengterer Sebastian.

Han har tatt inn på Scandic Solsiden, og har allerede bodd her i et par uker. Scandic-kjeden har over flere år hatt et samarbeid med SiT rundt «Tak over hodet», som er garantien for at alle studenter som kommer til byen har et sted å sove fra dag én, opplyser hotelldirektør ved Scandic Solsiden, Roger J. Rønning til Trd.by.

- I tillegg har Scandic tilbudet på 8490 kroner, både på Scandic Solsiden og Scandic Lerkendal for de som stadig ikke får seg hybel.

Et kjapt Finn.no-søk viser at det er rundt 250 annonser i Trondheim med boliger til leie på det private markedet med en makspris på 8500 kroner, altså samme pris som Sebastian betaler for hotellrommet sitt.

Her er det mange rom i bokollektiv. For personer som Sebastian, som ønsker å bo for seg selv, reduseres aktuelle annonser betraktelig.

Økte leiepriser og kø hos samskipnadene

Leieprisene i Trondheim har økt mye i løpet av året. Årsaken er trolig mange studenter som kjemper om boligene, sa daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no til NTB i begynnelsen av august.

Landets studentboliger har kun plass til å huse 14,75 prosent av studentene.

I Trondheim er dekningsgraden på 14,73 prosent. Det er en nedgang fra 15,8 prosent fra i fjor.

Det å vente på svar fra Samordna opptak kan også gjøre boligjakten vanskelig - utleiekontrakter som skal gjelde fra 1. august, signeres allerede fra april for mange av de studentene som allerede er i byen eller som vet at de skal hit.

For knappe to uker siden var det fortsatt over 10 000 i studentboligkø på landsbasis.

Stipendet nok til leieutgifter

Det å finne seg et sted å bo for seg selv, kan fort bli dyrt som student. Selv har Sebastian jobbet gjennom sommeren for å spare opp noen kroner som han kan spe på utover i månedene som kommer.

- Det går ikke hvis ikke. Stipendet dekker nesten bare leieutgiftene. Det er dyrt å leie, spesielt om du er alene. Det er nesten sånn at du må bo i kollektiv, og selv da kan det koste 5-6000 i måneden for et lite rom.

Etter to uker med hotell som sitt hjem, har Sebastian kjent på luksusen med renhold og hotellfrokost. Men han gleder seg til å komme på plass i egen leilighet om en måneds tid.

- Dette er jo ikke mitt eget, så jeg gleder meg til å flytte. I tillegg har du ikke mulighet til å lage egen mat på hotell, så det har gått med en del penger på take away, smiler Sebastian.