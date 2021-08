Margrethe (23): - Jeg har opplevd en fordomsfull holdning hos jevnaldrende til det yrket jeg har valgt

Forrige gang snakket vi med Guro Kregnes (23, som sjonglerer hele tre jobber - og to av dem har hun skapt selv.

Vi har også fått tips om Margrethe Fjeldberg, som opprinnelig er fra Hitra, og som flyttet til Trondheim som 16-åring.

Slik svarer Margrethe på våre spørsmål om jobblivet:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som hudterapeut og er assisterende daglig leder på Face by Silje Yvonn som ligger i Trondheim sentrum. Der har jeg jobbet siden august 2017.

- Jobben min er veldig varierende og ingen dager er like, og det er noe av det jeg liker best med yrket mitt. Jeg driver blant annet med hudbehandlinger, fotpleie, voksing, brynsbehandlinger og vippeløft.

- Hudpleieyrket er stadig i utvikling, og vi er ofte på kurs og fornyer vår kompetanse. Man blir aldri ferdigutlært, og det er uendelig mye forskning som ligger bak alt som har med hudpleiebransjen å gjøre.

Likevel opplever Margrethe at noen ikke tar yrket hennes på alvor:

- Jeg har ved noen anledninger opplevd en noe fordomsfull holdning hos jevnaldrende til det yrket jeg har valgt. Noen antar at jeg bare driver med fjas og jålerier. Huden er vårt aller største organ, og det er millioner av prosesser som er i spill hvert eneste sekund. Alt dette skal være i balanse og i sjakk. Vi jobber på cellenivå for å finne ut hva huden har behov for. Teknologien bak hudpleie er så utrolig spennende, og det er stadig i vekst. Vi blir utsatt for mer og mer radioaktiv stråling, UV-lys og forurensning, derav blir hudpleie bare viktigere og viktigere. Huden er kroppens speil og sier veldig mye om hvordan vi har det inni oss.

- Den beste følelsen i verden er når jeg har bidratt til at noen andre føler seg bedre og at de får en bedre dag på grunn av en jobb jeg har gjort.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg er utdannet hudterapeut (Malvik VGS) og utdannet fotterapeut (Fot og Helseakademiet i Oslo). Jeg brenner for begge fag, og forhåpentligvis ender jeg opp med å jobbe med begge deler.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Det er ved ren tilfeldighet og flaks at jeg jobber på Face. Da jeg gikk mitt andre år på VGS, gikk jeg tilfeldigvis forbi og bestemte meg for å gå inn. Da jeg begynte å nærme meg slutten på skolegangen sendte jeg inn en søknad, da jeg ville rett ut i arbeid og hadde ingen andre klinikker i tankene. De hadde ikke lyst ut noen stilling, og alt jeg visste om Face var klinikkens lokalitet. Jeg hadde ikke engang søkt de opp på sosiale medier.

- Jeg sendte inn en søknad og ble kalt inn på intervju. De kunne tilby meg en 20 prosent-stilling, som jeg tok uten å nøle. Jeg var innstilt på forhånd at det er vanskelig å score en «storjobb» som nyutdannet uten mye erfaring, og at jeg måtte jobbe meg opp (som med alt annet). Jeg hadde derfor tre jobber og pendlet til Frøya der jeg hadde enda en jobb som hudterapeut + en vaskejobb. Jeg sluttet med både vaskejobben og jobben på Frøya da jeg begynte på fotterapistudiet var i Oslo (fulltidsstudie på deltid).

Hvorfor valgte du denne bransjen?

- Jeg hadde egentlig søkt studiespesialisering, men fant ut i løpet av sommeren før VG1 at det var noe jeg ikke ville eller ønsket å gjøre.

- Jeg gikk lenge med en følelse av at noe var galt, og bestemte meg heldigvis for å gjøre noe med det. Jeg ante ikke hva jeg ville bli, bare at jeg ville jobbe med mennesker. Jeg syns alt med menneske og kroppen er fascinerende. Hvordan ting fungerer og hvordan alt henger sammen. Hvorfor det ble akkurat hudpleie, har jeg ikke noe godt svar på. Det er ikke noe jeg har tenkt på å bli, snarere tvert imot. Jeg hadde ingen interesse for hudpleie eller den slags i det heletatt.

- Av det lille jeg fant av informasjon på nett, syns jeg det virket interessant og jeg fikk raskt en følelse av at det «snakket» til meg - så jeg tok en sjanse. Noe jeg er veldig glad for i dag.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Jeg tror min aller første jobb var gjennom «sommerjobb for ungdom» på Hitra som aktivitør på et eldresenter. Da var jeg nettopp fylt 15 år. Denne jobben hadde jeg i to uker, men fikk spørsmål om jeg ønsket å jobbe der hver mandag etter skolen som bingovert. Like etter jeg fikk den jobben fikk jeg vaskejobben (en gang i uka) - den hadde jeg i fem år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Har ikke gjort noen store tabber på jobb enda, bank i bordet! Gjorde mye feil i starten med for eksempel oppgjør osv. Jeg har til tider ti tommeltotter så har ødelagt blant annet flere persienner og knust et par speil.

- Man lærer yrket sitt først når man begynner å jobbe, så har selvsagt gjort noen yrkesrelaterte feil også, men det er viktig - for det er de man lærer av.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg mest er ny lærdom. Jeg elsker å lære nye ting. Jeg kan raskt miste motivasjon og kjede meg om jeg føler jeg står på stedet hvil. Derfor er hudterapi og fotterapi perfekte yrker for meg, for man har ikke sjans til å bli ferdig utlært!

- Jeg blir også veldig motivert og inspirert av de flotte kundene og kollegaene mine!

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Nå har jeg det veldig gøy på jobb sånn generelt så kommer ikke på en spesifikk historie. Jeg har vært så heldig å møtt mange fantastiske og morsomme mennesker i jobbsammenheng. Jeg har møtt så mange som har fått meg til å se annerledes på livet, gjort meg mer reflektert og sette mer pris på det jeg har.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Jeg syns kanskje utfordringen og fordelen går litt inn i hverandre. Det er en utfordring, men utfordringer lærer man av, som igjen blir til en fordel. Den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet er at jeg har måtte bevise mer. Bevise min kunnskap i en større grad enn noen med erfaring har måtte gjort.

- Nå var jeg så heldig å bli ansatt av noen som så meg som nyutdannet som en styrke, og vi har hele veien lært av hverandre. Så jeg har kanskje ikke opplevd det å være ung i arbeidslivet som en så stor utfordring som jeg tror mange gjør. Jeg vet at flere unge nyutdannede blir satt til å gjøre «drittjobben» (uavhengig av yrke), slik skal det ikke være og det er viktig at unge i arbeidslivet setter krav allerede fra start. ikke vær redd for å si ifra!

- En fordel syns jeg er at unge er ofte flinkere til å tilpasse seg nye miljøer og situasjoner.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Korona har påvirket arbeidshverdagen min i stor grad, som til de aller fleste. Dagen vi måtte stenge ned i mars gråt vi på rundgang, redde og uvitende om hva som kunne skje. Vi er en liten bedrift med fire ansatte, og er avhengig av kunder for å ikke gå konkurs. Vi forberedte oss på å holde stengt lenge og begynte raskt å se etter andre muligheter for å få omsetning. Vi har ikke nettbutikk, men gjorde det mulig å bestille produkter på telefon og mail. Vi hadde ikke klart oss gjennom nedstengingen uten kundene våre!

- Vi hadde også før korona gode rutiner på vasking og desinfisering, men det har absolutt blitt mye bedre og vi kommer til å fortsette med de nye gode rutinene våre!

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Jeg har blitt lært opp til at så lenge man er snill med alle man møter kommer man langt, og det tror jeg er det beste tipset jeg kan gi. Det spiller ingen rolle hvor god du er på papiret om du ikke kan å samarbeide med andre. Vær ydmyk og behandle alle du møter med respekt!

- Mitt andre tips er; ikke stress så mye. Det har ingenting å si at du ikke vet akkurat hva du skal bli «når du blir stor». Det vet ikke jeg heller. Hvem vet, kanskje driver jeg med noe helt annet om ti år. Uansett så er ingen lærdom bortkastet!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år eier jeg forhåpentligvis min egen klinikk der jeg jobber med både hudterapi og fotterapi. Jeg har også tatt videreutdanning innenfor fotterapi - diabetes og biomekanikk. Håper jeg har fått reist masse og opplevd mye av både Norge og verden.

- Det er viktig med drømmer og ambisjoner. Jeg er flink til å sette en stopper for meg selv som ofte kan hindre meg i å utføre de tingene jeg har lyst til - det håper jeg at jeg har blitt bedre på om ti år.