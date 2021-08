Langer ut mot hvordan influensere markedsfører porno

– Du blir lurt til å tro at dersom du selger fitta di på OnlyFans, så kan du ha et luksuriøst liv. Det blir helt feil.

Kraftsalven fra Fjeld kommer etter at hun ble gjort oppmerksom på OnlyFans forrige uke.

På nettstedet kan brukere (fans) abonnere eller kjøpe innhold fra andre brukere (innholdsprodusenter). Innholdet kan være uskyldig, men det kan også være snakk om seksuelle bilder eller videoer.

Rettere sagt pornografi.

– Det første jeg tenkte var at: «Her har jeg sovet i timen». Jeg trodde faktisk jeg hadde bedre oversikt over hva som rørte seg på sosiale medier, men det var utrolig hvor lett man tok på trekantsex og intime bilder for så lite som 10 dollar, sier hun.

Skaper et falskt bilde

Fjeld understreker at hun ikke ønsker å starte en pornodebatt. Det er markedsføringen hun vil til livs.

Fjeld mener det er et problem at influensere promoterer sine egne OnlyFans-kontoer gjennom Instagram.

Avviser at realitydeltager spilte inn pornofilm på Britannia-suite Hotelldirektøren sier den tidligere realitydeltakeren avkrefter å ha spilt inn en sexvideo på hotellet.

På den måten når påvirkerne ut til tusenvis av mennesker, også mindreårige.

– Bilder legges ut sensurert, så må du sveipe opp for å se mer. Deretter blir du tatt med til OnlyFans, hvor du sitter igjen med et inntrykk av at alt du trenger å gjøre for å få dyre vesker, dyre klær og en eksotisk livsstil, er å selge noen videoer eller bilder på OnlyFans, sier Fjeld.

– Barn har ikke kritisk sans til å forstå at det ikke er slik verden henger sammen, tordner hun.

Kan være ulovlig

Byas har vært i kontakt med Forbrukertilsynet som bekrefter at de kjenner til problemstillingen.

Ifølge markedsføringsloven skal barn vernes mot å bli eksponert for reklame med utfordrende fokus på nakenhet, kropp og seksualitet.

Seksjonssjef Nina Elise Dietzel sier at markedsføringen av OnlyFans på sosiale medier kan være ulovlig.

– Slike innlegg retter seg nok ikke mot barn, men sosiale medier er en stor del av barns hverdag og de kommer derfor over slike innlegg, noe som kan være problematisk, sier Dietzel til Byas.

– Seksuell reklame for Onlyfans på sosiale medier kan derfor være ulovlig.

Retusjerte bilder av kropper må merkes i reklame Et klart flertall på Stortinget har vedtatt at reklame med retusjerte kropper skal merkes. Dette vil også gjelde influencere.

Hun legger til at Forbrukertilsynet så langt ikke har behandlet saker om påvirkernes bruk og eksponering av tjenesten, og at Forbrukertilsynet heller ikke har registrert noen klager eller tips på dette per nå.

Nicoline selger bilder

Nicoline Devik (22) fra Oslo startet opp sin OnlyFans-konto for to år siden. Det begynte med at hun la ut bilder fra fotoshoots som kun fansen fikk tilgang til. I dag selger hun for det meste bilder av seg selv i undertøy, men hun tilbyr også bilder av seg selv toppløs.

Hun forteller at hun tidligere har promotert OnlyFans-innholdet sitt i både feed og i stories på Instagram, men at hun sluttet med dette etter at Instagram slettet flere kontoer som la ut bilder på denne måten.

I dag har 22-åringen en lenke til OnlyFans-kontoen i bioen sin på Instagram, hvor hun har 60 000 følgere.

– Jeg synes alle skal ha rett til å promotere jobben sin og sosiale medier er den nye markedsføringsplattformen, sier hun.

Samtidig tar hun avstand fra de mest ekstreme innleggene.

– «Kom og se meg ha sex». Det blir for drøyt, sier hun.

– Hadde du følt deg komfortabel om en 13-åring kom over innholdet ditt?

– Nei, det hadde jeg ikke. Jeg har opplevd at mindreårige har abonnert på innholdet mitt og det ønsker jeg ikke.

– Påvirker du unge til å selge bilder eller videoer av seg selv?

– Det håper jeg virkelig ikke. Problemet er i mine øyne ikke innholdet på OnlyFans, men at det groveste innholdet markedsføres på sosiale medier og når ut til mindreårige. Det er en dårlig idé og noe bransjen burde slutte med, sier hun.

Stadig flere unge selger nakenbilder, ifølge politiet. Trønderen Christine (29) er en av dem Flere norske jenter selger nakenbilder og sexvideoer av seg selv på Onlyfans. Christine Antonsen Andersen (29) fra Frøya lever av det. - Mange begynner å angre, sier psykologspesialist.

Hun forteller at pornoinnholdet på OnlyFans har fått mest oppmerksomhet, men understreker at det også er ufarlig og uskyldig innhold på nettstedet, hvor aktører kun ønsker å komme i kontakt med sine fans.

– OnlyFans har fått unødvendig mye tyn. Det er et fåtall som driver med porno, sier Devik.

FIM vurderer grep

Sekretariatsleder i Fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM), Håvard Kvernaas Bakken, forteller at FIM har mottatt flere meldinger fra foreldre og søsken som er bekymret for OnlyFans-markedsføringen på sosiale medier.

Ifølge FIMs retningslinjer skal faginstansen slå ned på villedende markedsføring av varer og tjenester som kan føre til misnøye med kropp eller utseende hos barn og unge voksne. Dette gjelder imidlertid kun kosmetiske inngrep, kosttilskudd eller lignende produkter.

– Derfor faller OnlyFans utenfor vårt ansvarsområde, sier Bakken, før han kjapt legger til:

– Men på bakgrunn av alle henvendelsene vi har fått denne sommeren, ønsker vi å diskutere OnlyFans-markedsføring på neste utvalgsmøte og vurdere å endre retningslinjene, sier han.

Bakken forteller at han selv har tenåringsdøtre som han har snakket med om OnlyFans.

– I dag er det en spøkefull tone der ute som handler om at dersom studiet går skeis, så har man i alle fall OnlyFans. Influenserne må være sitt ansvar bevisst. Sin påvirkningskraft bevisst, sier Bakken.

Trønderen Jannicke (22) selger sexvideoer av seg selv I fjor ble det trangt med penger for Jannicke Skydive Normann (22) og ektemannen Kim Skydive Normann (35). Da ble de del av en trend hvor unge selger nakenbilder og sexvideoer.

– Foreldrenes ansvar

Ifølge undersøkelsen «Barn og medier 2020» er nærmest samtlige barn over 13 år på sosiale medier.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, forteller at Medietilsynet kjenner til OnlyFans, men ikke sitter på noen statistikk for bruk av tjenesten.

– Vi har foreløpig ikke mottatt henvendelser eller bekymringsmeldinger fra privatpersoner knyttet til OnlyFans, sier Velsand.

Medietilsynet har gått gjennom bruksvilkårene til nettstedet. Her står det at tjenesten ikke er tillatt for barn under 18 år.

Derfor mener Medietilsynet at ansvaret ligger på foreldrene.

– Det er foreldrene som har ansvaret for hva barna gjør på nett frem til de er myndige, og som må sette grenser og følge med på hva som skjer på nett, sier Velsand.

– Enormt engasjement

Etter at Fjeld delte sin frustrasjon med sine følgere, har hun fått mange tilbakemeldinger fra foreldre som ikke var klar over markedsføringspraksisen eller som ikke kjente til OnlyFans.

– Det har vært et enormt engasjement og alle er samstemte om at dette på en eller annen måte bør reguleres, sier Fjeld.

Devik, som tjener penger på OnlyFans-innhold, mener imidlertid at regler ikke er riktig vei å gå. Det kan bli vanskelig å håndheve på et internasjonalt marked, mener hun.

– Det bør heller bli innført en bransjestandard på at slikt innhold ikke skal promoteres på tradisjonelle sosiale medier, sier hun.

Fjeld sier at hun kommer til å følge ekstra godt med på hva norske OnlyFans-brukere legger ut på sine Instagram-kontoer framover.

– Jeg bryr meg ikke om porno, men om porno skal markedsføres på en plattform hvor ungene mine er, så engasjerer jeg meg, sier hun.