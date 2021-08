Teresa (21) og Leon (24) flyttet nettopp inn i unikt boligkonsept i Trondheim

- Om du bor i en litt trang toroms, er det veldig fint å få tilgang til mer plass. Hvis ikke blir vi gående litt vel oppå hverandre, ler Teresa Nilsestuen (21).

I fjor bodde hun alene i en liten ettroms leilighet, og som student kunne det til tider være ensomt - spesielt under en pandemi. I løpet av fjoråret ble hun sammen med Leon Alexander Husby (24), og da de to bestemte seg for å flytte sammen, ønsket de å få mest mulig for pengene.

- Det er utrolig deilig å ha folk rundt seg, og her har vi både en lobby, biljardbord, kinorom, treningspark og felleskjøkken. Vi gleder oss til å bruke det.

Hybrid mellom kollektiv og å bo alene

Paret flyttet inn i splitter nye Nærbyen 24/7 på Sorgenfri i Trondheim nå i juli. 157 leiligheter er fordelt på to bygg, fra ett- til treroms størrelse. I tillegg til alle leilighetene, har beboerne tilgang til flere fellesfasiliteter og sosiale soner.

Tanken er å være en mellomting mellom et kollektiv og det å bo helt for seg selv, forklarer prosjektleder Gunn Kristin Mebust Åsegård fra Frost Eiendom, som eier og leier ut i byggene.

- Vi så et gap i markedet, der folk kan bo for seg selv, men samtidig være sosial uten at du må bo i en form for studentbolig.

- Mange bor alene, og vi ser mange som er ensomme. Her kan folk bo for seg selv som de vil, men også utvide hjemmet sitt utenfor leilighetsgrensa, utdyper Åsegård.

Inspirasjonen har utleieselskapet hentet fra både London og Amsterdam. Senest forrige uke skrev Dagens Næringsliv om boformen, kalt co-living, med en reportasje fra København. Selv om konseptet var strekt enda lenger der, mener Frost Eiendom at de nå kan tilby noe tilsvarende i Trondheim.

- Der konkluderte de vel med at lignende konsept ikke finnes her i Norge, men det stemmer jo ikke helt, smiler prosjektlederen.

Alt utleid før ferdigstillelse

Samtlige av leilighetene var utleid før prosjektet ble helt ferdig. Prisene varierer fra rundt 7000 kroner for de minste, til nesten 14 000 for de største.

- Hvem er det som leier her?

- Det er variert, og ikke aldersbestemt, men heller typen mennesker som ønsker sosiale muligheter. Vi trodde brorparten kom til å være tidlig i 20-årene, men snittet er faktisk mot øvre 20, forklarer Åsegård.

Beboerne vil også få tilgang til en egen app, som skal fungere som en digital oppslagstavle, plattform for å avtale sosiale ting og for å booke fellesrommene om man ønsker det.

- Hva om noen booker en av fellessonene, og inviterer 100 personer på fest?

- Her blir det nok en selvjustis, men med voksne folk som bor her, vil nok ikke det bli et problem. Men skulle det bli ordensproblemer, tar vi selvsagt tak i det. Det har vært en utvelgelsesprosess i forkant, ikke alle som har søkt har fått leie her.

- Godt med ekstra plass

Kjæresteparet Teresa og Leon er begge studenter, og liker tanken på at de kan være både sosiale og jobbe med skole i fellesarealene der de nå bor. Med en 34 kvadratmeter stor leilighet, pluss en balkong, er det godt å ha litt ekstra plass.

De to synes at leieprisene begynner å bli ganske stive her i Trondheim. Forrige uke skrev Trd.by at leieprisene i Trondheim har økt mye i løpet av året. Byens studentboliger har kun plass til å huse 14,73 prosent av studentene.

Nå betaler Teresa og Leon 11 700 kroner i måneden, uten strøm, og synes det er en grei pris for det de får for pengene.

- Vi har allerede spilt mye biljard, og det har jeg nesten ikke spilt før. Jeg begynner å bli ganske god, ler Terese.

- Og treningsparken har akkurat blitt ferdig, så den skal jeg teste, legger Leon til.