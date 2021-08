Nå skal det bli lettere for unge å få fjernet bilder

I et innlegg på sine egne sider varsler Google flere endringer for sine yngste brukere, og den viktigste av dem er trolig et forenklet personvern for de unge. Det skriver tek.no.

Fra nå av skal det nemlig være slik at unge mellom 13 og 18 år ikke trenger å oppgi noen grunn for å kreve bildet sitt fjernet fra søkeresultatene hos Google. Dette er også en løsning som mindreåriges foresatte skal få tilgang til.

Under EUs regler for «rett til å bli glemt», kan man allerede i sak få fjernet søkeresultater. Det omhandler derimot i hovedsak om belastende eller misvisende innhold, som fjernes etter Googles egne vurderinger.

Fra nå av skal altså kravene til begrunnelse fra de yngste fjernes.