Øyvind fikk føflekkreft: – Viktig å tenke på konsekvenser når du er ung og udødelig

– Du merker det ikke mens du er ung og pen at det får noen langsiktige konsekvenser. Det kommer først i voksen alder, sier Ellingsen.

I mars skulle Øyvind Ellingsen inn for å sjekke noe helt annet, da kona sa at det kunne være lurt å få fastlegen til å sjekke en føflekk han hadde midt på ryggen. Ellingsen merket kjapt at noe var i veien da legen ble alvorlig og sendte bilder av føflekken til hudavdelingen. Han fikk time to dager senere.

Legen på hudavdelingen fastslo kjapt at dette en kreft, og fikk skåret av føflekken samme dag.

– Så sendte de den til analyse og det viste seg at det var denne krefttypen som var ganske aggressiv.

Gråt og lettelse

Ellingsen blir videre kalt inn til en PET-skanning som skulle sjekke om det var lekkasjer fra føflekken til lymfeknutene. De skjærer vekk noe av lymfeknutene til og sender til analyse.

– Det var da den store psykiske påkjenningen kom. Var de negative, så var det topp, da var jeg nesten kreftfri. Dersom de var positive, måtte jeg inn å starte en prosess med strålebehandling.

Ellingsen har mistet både sin far og bror til kreft.

– Så jeg har aldri tenkt at kreft ikke skjer meg. Jeg har alltid tenkt at det kan skje meg.

På vei til hytta dagen før påske, ringer kirurgen for å fortelle at analysen var negativ.

– Da måtte jeg stoppe bilen og det kom en veldig sterk reaksjon med gråt og lettelse.

– De aller fleste tilfellene kan man unngå

Distriktssjef for Kreftforeningen i Rogaland, Camilla Gram, forteller at 9 av 10 tilfeller av hudkreft skyldes at man har vært utsatt for solstråler enten i form av sol eller solarium.

– De aller fleste tilfeller av hudkreft og føflekkreft kan man unngå dersom man er forsiktig i solen og tar noen forholdsregler.

Verstingen, ifølge Gram, er å legge seg helt vinterblek ut i tolvtiden da solen er på sitt sterkeste.

– Da er man helt ubeskyttet og kan lett bli svidd. Man kan selvfølgelig være i solen, men bruk gjerne faktor 30, og gjerne ikke sitt i solen når solen er på sitt sterkeste.

FAKTA: Kreftforeningens solråd Hentet fra Kreftforeningen.no Begrens tiden i sola – unngå å bli solbrent

Bruk klær og skygge som beskyttelse

Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte

Ikke bruk solarium

Mange ønsker å bli brune om sommeren. Gram forteller at man selvfølgelig kan få farge og bli brun, men at man bør ta det over en lengre tidsperiode.

– Bruk heller sterk faktor og ta det over hele sommeren. Man skal ikke bli brent. Bruker du høy faktor, så unngår du å bli brent.

Gram forteller at de ser at befolkningen bruker for lite solkrem og for lav faktor. Kreftforeningen anbefaler minimum faktor 30 og at man bruker en god håndfull når man smører seg.

– Så kan man smøre seg før man har tatt på seg klær for da er det lettest å komme til. Så må man smøre hele kroppens overflate. Hvis man er alene, så kan det være litt vanskelig å komme til på ryggen. Kanskje man rett og slett må ta på en topp da.

Gram sier at det er noen signaler man skal se etter dersom man er bekymret for at man har hudkreft.

FAKTA: Fakta om hudkreft Hentet fra Kreftforeningen.no Rundt 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge har sammenheng med for mye intens sol og solarium.

Melanom (føflekkreft) er blant kreftformene som øker mest i Norge, og vi er et av landene i verden som har størst forekomst. Rundt 2200 nordmenn får hudkreft hvert år.

Melanom er den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25–50 år.

– Man kan klø på føflekken, se at det er endring i farge, det kan væske og føflekken kan blir større eller tykkere.

Det finnes også en test på Kreftforeningen sine nettsider. Dersom man mistenker hudkreft, må man ta kontakt med fastlegen. Fastlegen kan da skjære vekk føflekken og sende den til testing.

– Det som er det positive er at jo tidligere man oppdager den, jo mindre sjanse er det for at den er ondartet for da har den ikke fått tid til å utvikle seg.

– Så min henstilling er at hvis du merker noen merkelige forandringer, ta kontakt med fastlegen og få dem til å sjekke.

– Kan få konsekvenser





Ellingsen kan ikke med hundre prosent sikkerhet si hvorfor han fikk føflekkreft.

– Men jeg tilhører en generasjon som reiste til Syden med mål om å bli fortest brun. Det å legge seg ned med hvit hud og bli svidd var jo vanligere den gangen enn det er i dag.

– Jeg har mange ganger ligget i Syden på et laken med sånn aloe vera fordi jeg hadde svidd meg sånn.

Å ikke svi seg, men å sole seg med måte og smøre seg godt, er noe han har lært seg i voksen alder.

– Selv om du har solt deg i Syden i et par år, så får du kanskje ikke føflekkreft et par år etterpå, det kan ta lang tid.

– Så det er viktig å tenke når du er ung og udødelig, at ting kan få konsekvenser for deg når du er eldre.