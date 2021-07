Lege advarer unge mot å putte hvitløk i nesa

Skjøstad, som har lang erfaring som øre-nese-halsspesialist, advarer mot at trenden kan skade slimhinnen. Men trenden kan føre til større konsekvenser, skriver NRK.

– Her snakker vi om ungdommer og voksne, men det kan fortsatt være en risiko for at den kommer i luftrøret, og da kan situasjonen bli veldig kritisk, sier legen.

Youtubes Tiktok-variant kommer til Norge Fra onsdag vil også nordmenn kunne lage videoer i Youtubes kortvideoplattform Shorts. Selskapet vil ta opp kampen med Tiktok og Instagram Reels.

Trondheimslegen er derimot ikke helt imot bruken, som han synes det bør forskes mer på.

– Hvis ungdommene opplever at det åpner opp i nesen, kan det jo ha en effekt. Det skulle ha blitt gjort studier på det, og kanskje gitt et tips videre til de store nesespray-produsentene, sier han.