En av tre har syklet i fylla

Dobbelt så mange menn som kvinner oppgir å ha syklet i fylla. Det er godt voksne som er verstingene, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

– Selv om det ikke finnes noen promillegrense for syklister, er det likevel ikke lov å sykle hvis man ikke er skikket for det på grunn av rus eller andre ting. Når du drikker, svekkes dømmekraften, risikoforståelsen og reaksjonsevnen – og det mye fortere enn man tror. Da utgjør du en fare både for deg selv og andre, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

43 prosent av menn og 21 prosent av kvinner bekrefter å ha syklet i beruset tilstand. I aldersgruppen 30–49 år oppgir 39 prosent å ha syklet i fylla, mot 29 prosent i aldersgruppen 18–29 år.

– Jeg vil tro dette henger sammen med at de yngste i større grad bruker elsparkesykkel som fremkomstmiddel, i hvert fall i byene, mens godt voksne foretrekker sykkelen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.