Mange er usikre på om de kjøper ekte vare på internett

En landsomfattende undersøkelse utført av Patentstyret og Tolletaten viser at fire av ti er usikre på om de får ekte varer når de handler på internett. I alt 22 prosent, en av fem, har mottatt eller mistenker at de har mottatt piratkopi etter å ha handlet. 79 prosent av de spurte svarer at de aldri har kjøpt piratkopier på internett.

– Resultatet viser at utbredelsen av falske varer på nett er en aktuell problemstilling som angår veldig mange, står det i rapporten etter undersøkelsen.

– Det er ikke likegyldig hva solkremen vi smører på huden inneholder, hva lekene til barn er laget av, eller om elektriske produkter følger sikkerhetsstandarder, sier avdelingsdirektør Anna Kirkeluten i Tolletaten.

Det er særlig innen kategoriene klær, sko, elektronikk og solbriller at omfanget av piratkopier er størst. Det er imidlertid avdekket at også husholdningsartikler, mat- og drikkevarer, sportsutstyr, sprøytemidler, medisiner, kosmetikk, leker og bildeler er avdekket solgt som piratvarer.

Internasjonale undersøkelser viser at piratvarer kjøpt på nettet, er et stort samfunnsproblem. Europol påpeker i sin trusselrapport for 2022–2026 piratkopiering som prioritert område, på linje med annen organisert kriminalitet som narkotika, menneskehandel og våpenhandel.