Mulige lovbrudd avdekket hos norske Tiktok-brukere

Blant dem er Marcus & Martinus, Amalie Olsen, Jennie Sofie Lie Pickl, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Niklas «Bølgen» Paulsen. Flere av innleggene er fjernet, skriver VG.

– Det er viktig at annonsører og påvirkere er sitt ansvar bevisst når de reklamerer, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet.

Marcus & Martinus har mottatt brev fra Forbrukertilsynet på bakgrunn av et innlegg som inneholder skjult reklame fra mars i år.

– Feilen er rettet opp i og Marcus & Martinus beklager for at det har skjedd. Dette er noe Marcus, Martinus og hele teamet rundt tar på høyeste alvor. Følgelig er det systemer og rutiner på plass internt for å passe på at det ivaretas, sier Gilbert Lunde i Universal Music til VG.

Fjerner kritisert filter Filteret fases ut de kommende ukene, opplyser Snapchat.

Funnene vil likevel ikke få noen konsekvenser i denne omgang, men det vil bli tatt i betraktning ved senere tilsyn.

Markedsføringsloven sier at markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring.