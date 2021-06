Julian (27) fra Trondheim: – Folk lurer på hvordan jeg kan leve av dette

- Det første folk lurer på, er jo «Åh! Går det an å leve av det?», sier sjonglør og sirkusartist Julian Sæther, som har en bachelorgrad i sirkuskunst.

Syv år gammel kom interessen for å holde mange baller i lufta samtidig. Femten år gammel begynte han på sirkuslinja på kulturskolen i hjembyen Trondheim.

– Egentlig var det en hobby, men så begynte jeg å ta det mer seriøst. Jeg fant ut at det var dette jeg likte aller best å gjøre, sier Sæther.

Dermed dro han til et sirkusuniversitet (!) i Paris. Der ble han i tre år, til bachelorgraden i sirkuskunst var ferdig.

– Jeg er veldig, veldig happy med de tre årene der. Det var veldig varierte skoledager, og jeg lærte mye om både sirkuskulturen og den franske kulturen.

Etter noen år i Frankrike flyttet han til Stavanger, for å begynne i Flaks sjongleringsgruppe.

– Det er den beste muligheten for meg for å kunne leve av sirkus eller sjonglering i Norge. Folk er veldig åpne for kultur, og responsen jeg har fått på sjongleringsoppdrag har vært veldig bra. Jeg tror folk syns det er kjekt å se noe annerledes, sier den selverklærte trøndersiddisen.

– Aldri for sent

En dag på jobb kan innebære to-tre timer trening, å holde kurs, teambuilding eller å opptre på private eller offentlige arrangementer.

– Gruppa fokuserer mye på å spre glede, og at ting skal være gøy, sier Sæther.

På fest eller andre sammenkomster hender det at folk ber ham om å vise noen triks.

– Enkelte ganger har jeg bare lyst til å slappe av, men det er jo dette jeg synes er artig å drive med. Jeg setter bare pris på at folk har lyst til å se hva jeg gjør, og er glad for å dele det, sier han.

Og har du lyst til å lære deg noen partytriks, er det ikke for sent.

– Det er aldri for sent. Det viktigste av alt er å ha rett innstilling til læring, og at man har lyst til å lære. Ikke gi opp! Man kan lære sjonglering uansett om man er 15 eller 70. Det handler også om hvor mye tid man putter inn i det. Problemet når man er eldre, er ofte at man har flere forpliktelser, og mindre tid til å trene, sier han.

– Mestringsfølelse

Så hva bør man satse på hvis man er uerfaren i sirkusverdenen?

– Sjongleringsballer er det store. Det folk har lyst til å kunne er å lære seg å sjonglere tre baller. Det går an å få til på noen dager aktiv trening. Det gir en veldig stor mestringsfølelse å kunne holde tre baller i lufta, sier han.

Selv brukte han ett år på å lære å sjonglere med tre baller, fordi han måtte lære seg alt på egen hånd. Nå, med for eksempel Youtube, er det lettere. Selv lager han videoer på Instagram hvor han gjør triks, blant annet å balansere forskjellige ting på ansiktet. Mobilen, gitaren, barstolen, pianokrakken ... you name it.

– Jeg tok det jeg fant i leiligheten. Det er artig med balansering. Det ser mest imponerende ut med store ting, men jo mindre de er, jo vanskeligere er det å balansere dem.

Det vanskeligste han har gjort er å opptre med ni baller i lufta på en gang.

– Det gjorde jeg foran 5000 tilskuere på en festival i Paris. Da kjenner man hjertet banke, og det gjelder å holde roen.

Han prøver alltid å lære seg nye ting.

– Den prosessen stopper aldri. Jeg har aldri hatt noen plan b. Jeg har forstått mer og mer at det virkelig er dette jeg har lyst til å gjøre.