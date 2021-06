Forventer rekordmange søknader: - Søk nå og få et forsprang

Studenter som har fått bekreftet studieplass til høsten, kan søke allerede nå og dermed unngå høysesong, skriver Lånekassen i en pressemelding.

– Det er starten på en hektisk høysesong i Lånekassen, hvor målet er at flest mulig skal få penger til studiestart. De som allerede nå vet at de har studieplass til høsten, kan imidlertid få et forsprang. Alle som har bekreftet studieplass, kan søke allerede nå, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Rush fra 20. juli

Over 150 000 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler. Først 20. juli får de beskjed om de har kommet inn, bare noen uker før studiestart. Da kommer et rush av søknader om lån og stipend til Lånekassen som skal behandles på kort tid, ifølge pressemeldinga.

– Send inn en riktig og fullstendig søknad så snart du kan. Da kan du ta sommerferie vel vitende om at du har pengene til studiestart, sier Bjerke.

Så mye kan du få

Studenter kan få 126 357 kroner i basislån studieåret 2021–2022. Inntil 40 prosent av dette lånet kan senere bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, har inntekt og formue under fastsatte beløpsgrenser og består utdanningen din.

I tillegg kan du ha rett til andre typer lån og stipend, for eksempel hvis du betaler skolepenger.

Merk deg følgende: