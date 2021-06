Hei du som bæsjer i Bymarka! Dette bør du gjøre, ifølge tureksperten

[sticky]

Er du glad i Bymarka, og er du kanskje en av de mange nyfrelste friluftsmenneskene som oppdager utelivet på alvor for første gang?

Har du brukt finværsdagene til overnatting, enten i telt eller hengekøye?

Har du gjort bimelim og bomelom, nummer én og nummer to - ute?

- Vi er litt rysta over at det ligger brukt papir overalt. Det er ikke antydning til forsøk på å skjule det, papiret henger gjerne i trær og busker. Det er nesten litt fascinerende, sier Kjersti Braathen.

Kjersti var på søndagstur rundt Kobberdammen med barna, på jakt etter orienteringsposter. Hun sier at avføring og brukt dopapir er et kjempeproblem - ikke bare der, men «overalt» i marka. Nederst i saken får du gode tips for den «perfekte» doturen ute!

- Jeg tror det handler om uvitenhet Mange tror at dopapir brytes ned veldig fort, men det vises lenge. Mengden har også noe å si. Det er lett å koble dette opp mot at bruken av Bymarka har eksplodert, og at det ikke er alle som er vant til å være så mye ute på tur.

Etter turen postet Kjersti et innlegg på Facebook-gruppa «Bymarka i Trondheim», som har over 21 000 medlemmer. Der har hun fått over 700 tomler opp og 50 kommentarer. Du kan lese innlegget på Midtnorsk debatt.

- Det er første gang jeg skriver noe offentlig på denne måten, men tilbakemeldingene har kun vært positive. Det er tydelig at dette er noe mange ser og synes er et problem.

Også Trondhjem Turistforening har merket seg den økte doproblematikken i marka, og det gjelder i hele landet. De har sett en eksplosjon av friluftsaktivitet de siste årene, og ikke minst under pandemien.

- Økt bruk av naturen er helt suverent, men det fører helt klart med seg utfordringer. For mange nybegynnere er det ikke doturen de tenker på først når de pakker sekken. Det er mobilen og hengekøya, sier Jonny Remmereit i Trondhjems Turistforening.

- Du vil at plassen skal være like hyggelig som om du skal komme tilbake og bo der selv en gang. Ta med en spade, skjær opp en liten grop, og legg torva godt over etterpå og tråkk nedpå sånn at det blir tett. Papiret fyrer du på om det er vinter, nå tar du med hjem i en pose. Tenker vi det, klarer vi å ta vare på naturen.

Selv kommer turvante Kjersti med følgende råd til deg som må gjøre ditt fornødne ute på tur:

Må du tisse, trenger du ikke tørke deg (lufttørk, tenk over livet og nyt fuglesangen imens).

Må du bæsje, ikke bruk våtservietter (du bruker jo ikke det hjemme heller). Dopapiret du bruker, tar du med deg hjem igjen.

Ta med egen håndsprit, hvis ikke er mose en suveren vaskeklut.

Hundeposer brukes for å plukke opp etter firbente, men kan fint også brukes til å plukke opp etter mennesker.

[/sticky]