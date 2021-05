- Vi skal kjøre en annen stil og ønsker å nå ut til et yngre klientell

– Vi slet begge med allergi og hodepine på grunn av alle kjemikaliene. Vi ville satse på en grønnere linje, og etter å ha funnet en plantebasert leverandør, bestemte vi oss for å kjøre på, sier Rendall.

Sammen med Berge åpnet hun Coma Frisør i Munkegata i 2014.

– Siden da har det gått jevnt og trutt oppover. Vi starta med tre fulltidsstillinger, og i dag har vi ni, forklarer Berge.

Tomme lokaler

Etter at frisørkjeden Nikita flyttet ut av sine lokaler i Thomas Angells gate har de stått tomme. Det samme har nabolokalet, som tidligere huset klesbutikken Bik Bok, gjort siden september 2018. I midten av mai skrev Adresseavisen at de nye eierne har planene klare for kvartalet som ligger mellom Thomas Angells gate og Jomfrugata.

– Vi har allerede signert kontrakter med nye leietakere i noen av næringslokalene. I Jomfrugata 5 har vi leietakere på plass for hele næringslokalet. Det er veldig spennende aktører og flere vi ikke har i Trondheim fra før. To artige leietakere: en frisør og et bakeri, blant annet, sa Olve Rydning, hovedeier i Rydning Holding, til Adresseavisen da.

Nå er det klart at Studio Coma åpner i de gamle Nikita-lokalene.

– En utvidelse har vært i tankene våre lenge, men så kom korona, i tillegg til at det var viktig for oss å finne de riktige lokalene. Da dette dukket opp, var det helt perfekt, sier Rendall, før Berge legger til:

– Vi ville inn i Thomas Angells gate. Der blir vi nok litt mer synlige enn her i Munkegata. Det er gode muligheter for drop in, da det må være en av de mest trafikkerte kryssene i Midtbyen.

Plassmangel

Regnskapstallene fra Proff fra 2019 viser at Coma Frisør omsatte for over 5,5 millioner kroner. Resultatet før skatt viser et overskudd på rett i underkant av 600 000 kroner.

– Vi har mange flinke frisører, og ønsker at også de som går i lære her skal kunne fortsette hos oss. Vi vil bygge våre egne frisører, men nå har vi vokst ut av lokalene. Vi har rett og slett ikke plass til flere. Det er mye av grunnen til at vi utvider, sier Rendall.

Eierne sier at de har investert 800 000 i den nye salongen, dersom alt går etter planen. Kristian Løvbugt, som sammen med Rendall og Berge begynte å jobbe ved Coma Frisør i 2014, blir daglig leder for Studio Coma.

– Det er mange frisører i Trondheim. Er dere bekymret for konkurransen når dere nå åpner en ny salong?

– Ikke egentlig. Vi ser et nytt mønster og folk går oftere og jevnere til frisøren nå enn tidligere. Før var det høysesong før jul og før 17. mai, og det er det enda, men ikke i like stor grad. Det er mye folk hele året nå, sier Berge.

Under koronapandemien har Coma Frisør også åpnet nettbutikk. I slutten av april dro de også med seg to priser hjem etter konkurransen «Årets frisør», i regi av Norsk Frisør- og Velværebedrifter.

– En annen stil

Den nye salongen skal ifølge eierne være annerledes enn den gamle.

– Vi skal kjøre en annen stil og satse på en annen kundemasse. Det blir mer minimalistisk og hippere, og vi ønsker å nå ut til et yngre klientell, sier Rendall.

Om alt går etter planen kan de åpne i sine nye lokaler en gang på sensommeren.

– Akkurat nå gjenstår egentlig alt, sier Berge og ler.

– Men vi prøver å gjøre så mye som mulig i forkant. Det tar mye lengre tid med bestillinger på grunn av korona, så vi prøver å ha alt klart til vi kan flytte inn og bygge salongen.

Både hun og Rendall har forhåpninger om at den nye salongen skal gjøre det bra. Her skal det i startfasen være fire frisører.

– Vi har dyktige folk med på laget, og ser ikke noen grunn til at kundemassen vår kan fortsette å vokse. Vi gleder oss masse til å komme i gang, og håper folk synes det er gøy med litt liv i lokalene og i Thomas Angells gate igjen.