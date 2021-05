Trondheimsfestival utsetter: - Trondheim er ildrødt

Nidaros Blues Ung skulle etter planen arrangeres 5. juni, men festivalen har nå bestemt seg for å utsette til 2. juli.

For 22 år siden ble Nidaros Blues arrangert for første gang, og i år skal første utgave av søsterfestivalen Nidaros Blues Ung gå av stabelen.

– Trondheim er ildrødt. Ordfører, kommunedirektør og smittevernoverlege er sikkert ildrøde de også, og det trues både med buksevann og ris bak speilet om vi ikke skjerper oss. Med dette som bakteppe har vi selv om vi i teorien kunne arrangert Nidaros Blues Ung 5. juni, bestemt oss for å utsette til 2. juli, skriver Nidaros Blues Ung i ei pressemelding.

De skriver videre at de ønsker at gjester og artister skal føle at det er trygt å delta på festival.

– Akkurat de følelsene blir det nok vanskelig å frembringe slik smittesituasjonen er i Trondheim akkurat nå.

Engen har tidligere uttalt til Trd.by at ambisjonen med festivalen er å rekruttere et yngre publikum til denne bluessjangeren.

Festivalen skal fremdeles arrangeres på Rockheim med artistene Silja Nordstrand, Maldito og Tora.