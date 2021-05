Stadig flere unge tar solarium. Det vil Kreftforeningen gjøre noe med

– Jeg har ikke noen tall, men jeg har veldig mange venner og bekjente som tar sol. Det er nok ganske vanlig nå før sommeren. Mange vil bygge opp et grunnlag for brunfargen, sier Synne Bye-Andersen.

Hun går tredjeåret ved KVT, og forteller at mange av hennes jevnaldrende er opptatte av å være brune.

– Jeg vil ikke kalle det press, men mange ønsker å ha en fin brunfarge. Jeg har selv tatt sol noen ganger, men mest for å få bedre hud, fortsetter 18-åringen.

Av 127 søkere, var det bare åtte som kom inn. Ingelin (17) fra Trondheim er en av dem Sommeren 2018 fryktet Ingelin Sandnes Knutzen at drømmen hennes skulle bli knust. - Vi brukte mye sminke, men jeg gråt hele tiden og så ikke ut, sier hun.

Stadig flere

I Ungdomsundersøkelsen 2020, gjennomført av Respons for Kreftforeningen, sier 28 prosent av deltakerne at de tar solarium. Det er like vanlig blant gutter som jenter.

– Vi ser også at stadig flere tar solarium før de er 15 år. Hele 64 prosent sier at de tok solarium for første gang før de fylte 18 år, forklarer kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen, Linda Skjærvik.

Overlege hudavdelingen ved St. Olavs hospital, Ellen Marie Bjørge, forklarer at hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest i Norge de siste tiårene. Den alvorligste formen, melanom (føflekkreft), ble diagnostisert hos 2330 nordmenn i 2019.

– Årsaken til melanom er i all hovedsak eksponering for UV-stråling fra sola og solarier. Folk med lys hudtype, blondt eller rødlig hår er mest utsatt, og det er særlig solforbrenning som er uheldig, sier Bjørge.

– Hvor stor påvirkning har solariebruk når det kommer til hudkreft?

– Bruk av solarier er kreftfremkallende og forskning viser at man er spesielt utsatt hvis man starter i ung alder. Det finnes i dag mange studier som viser sammenheng mellom bruk av solarium og utvikling av melanom. Det eksisterer ingen trygg nedre grense for hvor lenge du kan være i solarium, så anbefalingen er faktisk å droppe, fortsetter Bjørge, som også i vanlig sol anbefaler pauser i skyggen og solkrem med faktor mellom 30 og 50.

– Huden glemmer aldri

Rundt 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge har sammenheng med for mye intens sol og solarium.

– Det er antall ganger du blir solbrent og utsetter deg for skadelig UV-stråling og hyppig solariumsbruk, som gjør at risikoen for hudkreft øker. Huden glemmer aldri, sier Skjærvik.

Ifølge henne har Kreftforeningen fått inn flere tips om at ungdommer velger å ligge to og to i solariesengene. Dette bekymrer, og i forbindelse med hudkreftdagen onsdag, ønsker Kreftforeningen å fraråde bruk av solarium samt sette fokus på risikoen.

– Ungdomsundersøkelsen vår viser at mange mener at det ikke informeres godt nok om kreftfaren ved solariebruk. Hele 84 prosent mener at markedsføring av solarium bør inneholde kreftadvarsel, sier Skjærvik.

Bye-Andersen tror denne mangelen er mye av grunnen til at mange unge velger å ta solarium.

– Mange tenker nok ikke på konsekvensene, selv om vi vet at de er der. Det er så enkelt å ta sol, og når du kommer til et solarium er det massevis av brune folk i bikini der. Da er det lett å tenke at du vil ligne på de på plakatene. Med en advarsel hadde nok færre tatt like lett på det.

En UV-sensor

Sammen med Adam Hovstad og Ida Brattreit, har Bye-Andersen hatt entreprenørskap som fag ved KVT. Her har de drevet ungdomsbedrift, og skal nå delta i finalen på NTE Innovasjonscamp med en ny oppfinnelse.

– Vi ville bruke denne muligheten til å sette lys på noe viktig, sier Brattreit.

Ideen deres er en sensor, som enten kan festes på en ryggsekk eller et håndkle, som viser hvor mye UV-stråling det er akkurat der du er.

– Vi vet at det er mange som bruker mye solarium og som soler seg mye. Før russetida var det mange som ville bygge opp farge, og mange vet ikke hva konsekvensene av å sole seg kan være. Derfor synes vi dette er en god idé, legger Hovstad til.