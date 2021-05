June (26) fra Trondheim: - Fant ut at jeg var gravid akkurat samtidig som landet stengte ned

- Ingen visste hvor lenge dette kom til å vare eller hvordan det kom til å bli. Vi måtte bare ta alt på strak arm, sier June Grande.

26-åringen fra Trondheim er en av mange som har født etter jul i år. 22. januar fikk hun og samboeren Lars Erik holde lille Johanne for første gang.

– Vi fant ut at jeg var gravid akkurat samtidig som landet stengte ned. Det var mange tanker gjennom hodet akkurat da, men jeg hadde aller mest fokus på jobb. Jeg er butikksjef, og alle ansatte var permittert. Det var kjipt akkurat da, sier June, som jobber på Gullfunn.

Trodde de hadde god tid

Tall fra SSB viser at det i løpet av årets tre første måneder ble født 13 690 barn i Norge. Dette er nesten 700 flere enn i samme periode i fjor.

I helsekriser og økonomisk usikre tider pleier fødselstallene å synke, men så langt viser tallene at det motsatte har skjedd i Norge, melder SSB. Folketallet i Norge er nå beregnet til 5 398 804. Det er 26 449 flere personer enn det som var registrert i landet på samme tidspunkt i fjor.

Johanne er parets førstefødte. Sånn sett påvirket ikke pandemien June i veldig stort grad, forteller hun.

– Hadde dette vært min andre, hadde det kanskje vært mer trist at far ikke fikk være med på kontroller og ultralyder, men jeg visste liksom ikke helt hva jeg skulle forvente. Da spilte det på en måte ikke like stor rolle, forklarer June.

Da graviditetstesten var positiv i mars i fjor, tenkte paret at de hadde god tid og at pandemien ville være over lenge før fødsel.

– Først tenkte jeg at koronaen ville være over til sommeren. Så kom høsten, og jeg tenkte at jeg ikke skulle føde før januar. Da vi kom til november ble vi imidlertid litt stressa, Vi tok strengere forholdsregler i frykt for at Lars Erik ikke skulle få være med på fødselen, og isolerte oss egentlig ganske mye. Det var mye usikkerhet.

Mor med munnbind

Lars Erik fikk imidlertid bli med på fødselen etter hvert, da June ble satt i gang 13 dager over termin.

– Det å få et barn har vært skikkelig lykke. Men noe helt annet enn forventa. Hormonene har tatt overhånd, sier June og ler.

– For at jeg skal klare å se tilbake på det første leveåret hennes som en fin tid, har vi prøvd å leve så normalt som mulig innenfor smittevernreglenes grenser. Vi går mye på tur, og Johanne har blitt kjent med en mor som har mye munnbind på seg.

– Hva tenker du om at mange har valgt å få barn under korona?

– Vi prøvde ei stund før korona, også satt den uheldigvis akkurat da landet stengte ned, selv om hun fremdeles var hjertelig velkommen, sier June og ler.

– Men jeg skjønner det godt. Folk har vært mer hjemme, det har vært rolig og noen har kanskje kjedet seg. Den natta jeg lå med epidural på St. Olav, var det seks barn som ble født. Det er nok mange som har valgt å utvide familien nå.

Plante-influenser: Du kan enkelt lage kjøkkenhage uten hage Du kan enkelt lage kjøkkenhage selv om du ikke har hage. Her er plante-influenserens råd.

– Blir synsing

Tall fra St. Olav viser at det ble født 1210 barn ved sykehuset de fire første månedene i 2019. I 2020 er tallet 1169 fødsler, mens det i 2021 er 1240.

– Det er naturlig å tenke at økte fødselstall har sammenheng med pandemien, men det blir synsing. Det er ikke uvanlig i seg selv at fødetallene øker. Vi hadde høye fødselstall i 2017 også, sier klinikksjef Kjell Åsmund Salvesen ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital.

– Har økningen betydd noe for arbeidsmengden til de ansatte?

– Statistisk utgjør dette en økning på omtrent 1,5 flere fødsler i døgnet. Økningen i arbeidsmengde er størst i månedene fremover, men forventet høye fødselstall i juni, juli, august og september. Vi har også tidligere hatt økte fødselstall om sommeren, og planlegger driften ut fra dette.