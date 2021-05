21 år gamle Marius fra Trondheim er leder: – Et godt tips er å bare kaste seg ut i det

Forrige gang snakket vi med Jon Steinar Vici Sivertsen som er sin egen sjef.

Denne uka er det 21 år gamle Marius Tangen som står for tur. Han har bodd i Trondheim hele livet.

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber for tiden som leder for kundeserviceavdelingen til Finter AS. Her er jeg ansvarlig for både driften av deres kundeservice, samt de som jobber på avdelingen.

– Finter AS er et innovativt teknologiselskap med kontorer i Trondheim og Oslo. Selskapet har som mål å utvikle tekniske løsninger innen mobilitet, bomvei og parkeringsløsninger med tilhørende innkrevingssystem. Finter drifter i dag over 100 private bomstasjoner over hele landet.

Hvilken utdanning har du?

– Min utdanning består per dags dato av studiekompetanse fra videregående skole.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Etter fullført videregående og et par måneder med selvstendig jobbsøking uten hell, tok jeg kontakt med NAV for hjelp. De booket meg etter kort tid inn på et jobbintervju hos Finter AS. Jeg startet der på arbeidstrening i en periode på tre måneder som kundeservice-medarbeider, før jeg deretter fikk et tilbud om fast stilling.

– Jeg jobbet som medarbeider på kundeservice i halvannet år før jeg fikk tilbud om stillingen som leder for kundeservice, noe som jeg selvfølgelig ikke kunne si nei til!

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

– Korona påvirket nok min arbeidshverdag i størst grad når hytteforbudet slo inn i april i fjor. Vi drifter en god del bomstasjoner på hytteveier og fjelloverganger, så når dette forbudet ble vedtatt hadde det en ganske direkte påvirkning på vår omsetning. Vi ble permittert 50 % og var på hjemmekontor i en måneds tid.

– Annet enn det, så vil jeg si at min arbeidshverdag har vært ganske normal. Vi har store kontorlokaler med mulighet for å holde god avstand, og etter hytteforbudet ble opphevet har vi klart oss veldig bra. Vi doblet faktisk vår omsetning i 2020 fra 2019, og ligger an til å gjøre det samme i år også. Det er vi veldig fornøyde med under en pandemi!

Hvordan valgte du denne bransjen?

– Det var veldig tilfeldig. Jeg ble booket inn på et intervju her via NAV og visste ingenting om selskapet før jeg kom hit. Selskapet ble startet opp i 2017, så de var fremdeles i startfasen da jeg begynte. Det har vært veldig spennende å få være med på utviklingen av selskapet.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min første ordentlige jobb var da jeg ble ansatt i dette selskapet som kundeservicemedarbeider. Jeg var 19 år da jeg startet her. Tidligere har nok maling av hus og klipping av gress for mine besteforeldre vært det nærmeste jeg har vært en jobb.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Jeg har vel egentlig ikke gjort noen store tabber knyttet direkte til jobb som jeg kan trekke fram, men jeg kan vel dra frem den gangen jeg utløste brannalarmen på kontoret. Jeg skulle lage meg toast til lunsj og slo på toastjernet for å varme det opp. Jeg glemte å åpne toastjernet før jeg slo det på, så når jeg åpnet det for å legge inn toast kom det ut en sky av røyk.

– På den tiden hadde vi en røykvarsler rett over kjøkkenet på kontoret, så den utløste brannalarmen på hele bygget, selvfølgelig. Alle i bygget måtte ut, og her snakker vi om et bygg på ni etasjer med mange kontorlokaler. Brannvesenet dukket også opp og vi måtte betale en bot på 5 000 kroner, så det var ikke spesielt kult, men vi ler fremdeles av det den dag i dag!

Hva er det som motiverer/inspirerer deg i arbeidshverdagen din?

– Det som motiverer meg mest i arbeidshverdagen er nok det å utgjøre en forskjell, og det å få være med på reisen til et selskap i vekst. Det at jeg kan være med å bidra til forbedring og utvikling av produktene våre syns jeg er veldig spennende. Jeg og de andre på kundeservice kan komme med et unikt synspunkt på hvordan våre produkter faktisk oppleves for sluttbrukere og dermed bidra til eventuelle forbedringer og utvikling.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– Å få arrangere de sosiale sammenkomstene for selskapet. Jeg har egenhendig organisert både sommerfest og julebord for firmaets 20 ansatte. Under sommerfesten i 2020 organiserte jeg en femretters for selskapets ansatte på To rom og kjøkken i Trondheim. Dette ble en stor suksess som vi snakker om på kontoret enda.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet er nok at vi blir litt undervurdert. Det er lett å tenke at vi gjerne er litt mindre kvalifiserte siden vi har mindre erfaring både når det kommer til arbeidslivet og livet generelt, men det behøver nødvendigvis ikke å stemme.

– Fordelen med å være ung i arbeidslivet vil jeg si er at vi tenker litt utenfor boksen. Vi er løsningsorienterte og har gjerne et stort ønske om å lære. Jeg har også inntrykk av at vi unge lærer nye ting ganske raskt, noe som gjør at vi kanskje setter oss inn i en ny jobb eller stilling litt lettere enn noen som er litt eldre.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Et godt tips er å bare kaste seg ut i det. Det meste vil være skummelt første gang, men jeg tror det er viktig å prøve. Både når det gjelder en ny stilling eller nye arbeidsoppgaver. Du vet ikke hva du syns om det før du har prøvd. Ellers, stå på, vær pliktoppfyllende og finn noe som du trives med. Jeg liker å tenke at hvis du går hele uka og gleder deg til helg, så er du på feil plass!

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Det er et vanskelig spørsmål, men jeg ønsker å ha fullført en høyere utdanning innen økonomi, og kanskje få meg en større lederstilling, men det vil tiden vise!