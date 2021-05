Hvis du har denne sivilstatusen, kjører du sannsynligvis fortere enn andre

Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1, har fulgt 10 000 bilister gjennom 12 måneder. I en pressemelding skriver de at resultatet viser at det er de yngste som bryter fartsgrensen mest.

I aldersgruppa 18 til 25 år er det slik at for hver kilometer som kjøres, brytes fartsgrensen i 240 meter av dem, uavhengig av hva fartsgrensen er. I aldersspennet mellom 26 og 60 år bryter sjåførene fartsgrensen i mer enn 200 av 1000 meter.¨

– I våre målinger er det ikke rom for tvil – de yngste bryter fartsgrensen mest. Og det er ikke bare alder som spiller inn. Single er hardere på gassen enn alle andre familiegrupper. Denne gruppen kjører i snitt over fartsgrensen i 223 av 1000 meter, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind, i pressemeldingen.

Når folk blir spurt om egen kjøring, svarer mange at de overholder fartsgrensene der grensen er lav, men at de noen ganger kjører for fort på motorvei og andre steder hvor fartsgrensen er høy.

– Våre målinger viser at dette ikke er tilfelle. Fartsgrensene brytes like mye uavhengig av hvor høy den er, selv om vi liker å tro noe annet, sier Skovly.