Erlend (19) lager et helt spesielt 17. mai-tog gjennom Trondheim

19-åringen fra Levanger brukte to dager på å bygge Britannia Hotel i dataspillet Minecraft. Det svenskutviklede spillet lar spilleren bygge og rive ned konstruksjoner av kuber i en 3D-verden. I mai hadde det solgt over 200 millioner eksemplarer, noe som gjør spillet til et av tidenes mest populære.

Stjern har spilt Minecraft siden 2014.

– Det er artig fordi du får mulighet til å utfordre deg kreativt og være en del av et større samfunn, sier han.

Da han bygget Britannia, var det imidlertid ikke bare for moro skyld.

Så mye koster det å sy ut bunaden sin i Trondheim Har du behov for å sy ut bunaden? Da må du regne med å bruke noen lapper.

Flere kjente bygg

Tarjei Mo Batalden (22), Tobias Laundal (22) og Erlend Pilø (25) står bak Skogliv – Norges største Minecraftserver. Da de så at heller ikke årets 17. mai-feiring blir som normal, bestemte de seg for å lage et helt spesielt 17. mai-tog.

– Vi håper at dette kan være med å samle folk og gi en god 17. mai-opplevelse, selv om ting ikke er helt som de skal akkurat nå, sier Mo Batalden.

Skogliv inviterer nemlig til ei feiring uten smitteverntiltak, hvor alle kan gå så tett de bare vil. Gjennom Minecraft har de laget et digitalt 17. mai-tog. Eventyrløypa, som de har valgt å kalle den, starter på Slottsplassen i Oslo og tar deg gjennom hele landet. Da kan du se ikoniske bygninger og andre landemerker – blant annet Nidarosdomen, Studentersamfundet og Britannia Hotel fra Trondheim.

Mo Batalden forklarer at kommunene som er med får egne tog med oppmøtetider og for Trondheim går toget klokka 14.00 på nasjonaldagen.

– På spillernavnet ditt kan du skrive hvor du er fra. På den måten kan det bli en god trondheimsgjeng som kan gå sammen, sier han.

– Hyggelig og sosialt

Sammen med en gjeng på rundt 30 ungdommer, alle en del av Skogliv, har Stjern bygget de ulike monumentene langs løypa.

– Jeg har hatt litt ansvar for Midt-Norge, Trondheim sentrum og løypa gjennom byen. Det har vært veldig artig å jobbe med. Selv om kopiene av bygningene ikke er nøyaktig like, er det satt sammen på en slik måte at man skal kjenne seg igjen. Dette 17. mai-toget blir et godt alternativ, sier Stjern.

Fra Trøndelag kan man blant annet også få et glimt av Røros kirke.

Mo Bartalden forklarer at det hovedsakelig er unge som spiller Minecraft, men han håper at flere vil få med seg toget på nasjonaldagen.

– Jeg håper at de som er litt eldre og foreldra også vil følge med. Vi tror dette kommer til å bli både sosialt og hyggelig, i hvert fall med tanke på den tiden vi er inne i nå, sier han.