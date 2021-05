Et av Trondheims utesteder er felt for diskriminering. De er ikke alene om å ha «ulovlige» aldersgrenser

En lovendring fra 2018 skaper hodebry for en del utesteder, og fredag ble det kjent at Raus Bar i Midtbyen er felt for aldersdiskriminering. Dette etter å ikke ha sluppet inn ei gruppe gjester hvor noen i følget var under 23 år. Det kom fram etter et vedtak fra Diskrimineringsnemnda.

Fra nyttår 2018 ble det innført et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet. Det har gitt nye problemstillinger for utesteder som ønsker et eldre klientell. Lovendringen gjør at utesteder kun har lov til å sette nedre aldersgrense til henholdsvis 18 og 20 år, avhengig av hvilken skjenkebevilling utestedet har.

Det er heller ikke lov til å sette øvre aldersgrense utover dette. Trd.by har snakket med flere utesteder som har operert med slike aldersgrenser.

Vil ikke diskriminere

Mari Garberg Skjerve bekrefter til Trd.by at Tag Restaurant & Bar har hatt 23-årsgrense på lørdager fram til nå.

– Hvis det har kommet store grupper der noen har vært under 23 år, har vi latt det gå, men vi har hatt en del dårlige erfaringer med et yngre klientell. Spesielt etter korona har det blitt mye fyll og flere har ikke klart å oppføre seg, sier hun.

Garberg Skjerve forklarer at hun ble obs på den nye regelen da hun så artikkelen om at Raus ble felt for aldersdiskriminering.

– Jeg skal innrømme at jeg ble obs på dette først nå. Fra nå av må vi forholde oss til regelen. Alle har vært velkommen tidligere også, men vi har som sagt prøvd å ha et mer voksent klientell på lørdager etter klokken 22.00. Det har medført at vi har vist bort folk under 23 år, og det er jo ikke bra. Vi ønsker ikke å diskriminere noen.

– Hva synes du om forbudet?

– Det er litt håpløst, fordi det gjør at man ikke kan bestemme helt selv hvilken plass man ønsker å være. Flere utesteder opererer også med øvre aldersgrense, noe som er forståelig, sier Garberg Skjerve.

Flere utesteder

Lasse Sjaastad ved Raus Bar sa til Trd.by fredag at det er kjedelig å bli felt i en slik sak.

– I utgangspunktet tror jeg det er bra for bybildet at utestedene er forskjellige. Det virker som at de fleste setter pris på at ikke alle har et ungt publikum, og det er mange utesteder med 18- og 20-årsgrense. Samtidig må vi forholde oss til at disse reglene har kommet, sa han.

Det er ikke bare Raus Bar og Tag Bar & Restaurant som har operert med andre aldersgrenser. Eier og daglig leder ved Fire Fine, Jan Tore Fladvad, bekrefter at utestedet fram til desember 2020 opererte med 25-årsgrense på lørdager. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det gjør heller ikke Nina Karlsen ved Søstrene Karlsen. Hun ønsker ikke å si noe om aldersgrensen til utestedet. Trd.by skrev imidlertid en sak i 2016 hvor det ble oppgitt at aldersgrensen er 23 år. Om dette fortsatt stemmer, er ikke bekreftet.

Fire totalt

Direktør Ashan Nishantha sier til Trd.by at Diskrimineringsnemnda totalt har behandlet fire saker hvor nedre aldersgrense ved utesteder har brutt forbudet mot aldersdiskriminering. De to nyeste sakene gjelder Raus i Trondheim og Andre til Høyre i Oslo.

– At spørsmålet nå kommer opp i to nye saker, tyder på at praksisen med nedre aldersgrense på utesteder fremdeles er vanlig i utelivsbransjen, skriver Diskrimineringsnemnda.