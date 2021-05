NTNU-studentene vil lage Trondheims første: - Byen fortjener et slikt tilbud

– Det var ikke så mye annet å gjøre enn å bade, så vi fikk testa ut mange ulike badelokasjoner. Da fant vi også ut at det er kaldt vann i Trøndelag, og tenkte at det kanskje også var et behov for å bli varm i etterkant, sier Andreas Buer Vase (21).

Etter å ha pratet med kompisen Anders Fjell Lundberg (21), bestemte de seg for å kjøre på og realisere ideen om en flytende badstu i Trondheim.

– Flytende badstuer har tatt flere byer med storm, men i Trondheim finnes det ikke et slikt tilbud ennå, fortsetter Vase.

Bygger selv

Han studerer kybernetikk og robotikk, mens Lundberg studerer elektronisk systemdesign. De har også fått med seg Karl Fredrik Honningsvåg (21) på laget. Han studerer arkitektur, og har tegnet den planlagte badstua.

Vase forklarer at de startet prosessen med å forhøre seg rundt om mulighetene for å realisere ideen. De har også fått en egen mentor gjennom Spark NTNU, som er en gratis veiledningstjeneste for studenter med en forretningside. Gjennom Spark NTNU har de også fått støtte fra Trønder Energi-bidraget.

Flytebrygga har de kjøpt brukt, og badstua skal de bygge selv i sommer med planlagt ferdigstillelse i august.

– I hovedsak vil alt bli finansiert fra egen lomme, så det kjennes på studentlommeboka. Forhåpentligvis har venner og familie lyst til å hjelpe oss med å bygge badstua i sommer, sier Lundberg og ler.

Vil vekke oppmerksomhet

Honningsvåg forklarer at de har tenkt på både kvalitet og design når tegningene av badstua ble laget.

– Vi har lyst til å vekke oppmerksomhet når det kommer til design, så vi har tenkt på at det må være stilig. Samtidig er vi studenter og må også være realistiske. Derfor er det også viktig at den er billig å bygge, samtidig som kvalitet er i fokus, sier han.

Badstua har ei grunnflate på 24 kvadratmeter, og skal ha en kapasitet på 15 personer.

Studentene har fått tillatelse til å bygge badstua på Nyhavna i sommer, og er i dialog med Koteng Eiendom for å finne en permanent lokasjon når den står ferdig.

- Enkelt og tilgjengelig

I midten av april skrev Adresseavisen om kultur- og matstedet Salt Art & Music i Oslo, som skal gjøre det gamle lagerskuret til et nytt samlingspunkt på Nyhavna i Trondheim. Flytende badstuer er også en del av planene.

Fra før av finnes Sjøbadet på St. Olavs Pir i Trondheim, med badstu på land. De opplyser på sine nettsider at de har 450 medlemmer, og styreleder Rune Samdal sier til Trd.by at de på grunn av stor pågang har sluttet å operere med ventelister.

Vase, Honningsvåg og Lundberg synes det er på høy tid med flere tilbud.

– Trondheim fortjener et slikt badstu-tilbud, og da må noen komme på banen. Vi ønsker at dette skal være et enkelt og tilgjengelig tilbud for alle. Den siste tiden har vært kjedelig for mange, og da er det fint med et nytt og oppkvikkende tilbud, sier Vase og smiler.

Særegent tilbud

Selskapet og badstua har de valgt å kalle «Bartstua».

– Vi ønsker at dette tilbudet skal være særegent for Trondheim, så da syns vi navnet passet fint, legger Honningsvåg til.

Mens Vase er fra Oslo, er Honningsvåg fra Tønsberg og Lundberg fra Asker. I løpet av høsten har de gjennomført markedsundersøkelser ved NTNU for å få kartlagt etterspørselen for flere badstu-tilbud i byen.

– Vi ser jo at dette er noe mange vil ha, og har skikkelig troen på dette.