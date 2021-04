Trondheimsbedrift stakk av med seieren: – Vi er flinke til å finne på nye ting som fenger

Det sier daglig leder ved Coma Frisør i Midtbyen, Elisabeth Rendall.

Årlig arrangerer Norsk Frisør- og Velværebedrifter (NFVB) konkurransen «Årets frisør». Her var Coma nominert i kategoriene «Årets frisør – region 1», «Årets lærling» og «Årets team» torsdag denne uka.

– Et bra team

Førstnevnte tittel var det Rendall selv som stakk av med for region Midt- og Nord-Norge. På forhånd må alle deltakerne sende inn tre ulike bilder med tre forskjellige looks. Frisørene skal skape en serie som tolker neste års mote, ifølge Rendall.

– Vi er et bra team som er flinke til å samarbeide. Vi bruker hverandre på de områdene som hver enkelt er god på, også er vi flinke til å finne på nye ting som fenger, mener Rendall er mye av grunnen til at Coma kunne ta seieren hjem i regionen.

Tittelen «Årets frisør» var det Natalie Beckford ved Adam og Eva Grensen som tok.

Også i kategorien «Årets lærling» er det tre looker som skal tas bilde av og sendes inn. Her var det 21-åringen Elisabeth Arntsen som stakk av med seieren – og ikke bare i sin region, men også i hele landet.

– Jeg har ikke landet helt enda. Det var veldig uforventet siden det er så mange flinke konkurrenter med, sier Arntsen.

For andre gang

Hun var lærling fram til august i fjor, og jobber nå som frisør ved Coma.

– Grunnen til at jeg ville bli frisør er fordi jeg synes det er artig å få folk til å føle seg fresh. Den gleden det gir andre gir igjen meg veldig mye, sier Arntsen.

Rendall forklarer at dette er andre gang at Coma får prisen «Årets lærling» siden de startet opp for syv år siden i Midtbyen.

– Det er utrolig artig, både for bedriften og for videreutviklingen i bransjen. Frisørbransjen har hatt en del frafall de siste årene dessverre, men dette kan absolutt være med på å motivere flere til å bli frisører.

Norsk Frisør- og Velværebedrifter (NFVB) er en arbeidsgiverorganisasjon i frisør- og velværebransjen dannet av og for medlemmer. Torsdag gikk også norgescup og NM i frisering 2021 av stabelen. Her vant Gunn Mari Sørløkk ved Meldal Frisørsalong kategoriene «brudefrisyre» og «langthåroppsetting».