Matthias (31) fra Trondheim er finalist i den spesielle konkurransen: - Jeg blir en helt annen person

Etter å ha sett «RuPaul’s Drag Race», en amerikansk realityserie hvor det jaktes på USAs neste drag-superstjerne, lot Matthias seg inspirere.

– Det har alltid virket spennende å stå på en scene og underholde, men jeg turte aldri som meg selv. Det viste seg å være mye enklere som noen andre, sier han.

Ikke på elleve år hadde juryen sett noe så bra. Så kom Malin (24) fra Trondheim Det var rett i underkant av 5000 i Trøndelag som kunne få tittelen. Malin Skaug (24) fra Trondheim trakk det lengste strået til slutt.

– Blir en annen person

I 2014 dukket Brittany Fierce opp, som er dragnavnet til Matthias.

– Britney Spears har alltid vært et idol, så navnevalget var enkelt. «Fierce» ble til fordi jeg ikke er nervøs eller redd når jeg er i drag. Da får jeg fullstendig overtenning og blir en helt annen person, sier han og ler.

I løpet av de seks årene som Matthias har drevet med drag, har han gjort flere opptredener under Trondheim Pride og andre arrangementer. Han er også en del av showgruppa The Secret Flamingo, et nettverk for drag og burlesque-miljøet i Trondheim. Ifølge Matthias er det fint å være drag i byen.

– Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger eller møtt fordommer. Trøndere er åpen for det meste, men det er nok fremdeles en del folk som tar avstand. Likevel tror jeg det er vanskeligere andre steder – for eksempel på små plasser, sier han.

Velger MGP-favoritt

Nå er 31-åringen klar for finale i Eurovision Lipsync Contest (ELC) Norway lørdag 8. mai. Etter fem delfinaler, er det nå plukket ut 16 finalister. Matthias er eneste trønder.

ELC er en konkurranse for dragqueens, brulesque og dragqueens. Matthias forklarer at alle deltakerne velger sin favorittlåt fra Eurovision Song Contest som de skal framføre og tolke på sin egen måte. I år sender alle inn en video av nummeret sitt.

– Vanligvis er det live show i Oslo, men på grunn av korona blir det ikke slik i år, sier Matthias, og forklarer at ELC sender finalen på sin Youtube-kanal.

Han har valgt låten «I feed you my love» med Margaret Berger, Melodi Grand Prix-vinneren fra 2013.

– Jeg har alltid vært veldig glad i den sangen, og framført den på en del show tidligere. Sånn sett er det et trygt låtvalg for min del.

Vil ta seieren hjem

Matthias forklarer at nåløyet er trangt, men håper likevel at han har en sjanse til å ta førsteplassen.

– Jeg håper selvfølgelig at jeg vinner, men det er mange gode bidrag og flinke folk med.

Ifølge 31-åringen er det mange som tror at drag kun finnes i Oslo, men han peker på at det er mye bra også andre steder i landet.

– Om jeg vinner kommer helt an på hvor mange som stemmer på meg. Jeg håper jo at så mange som mulig fra Trondheim har lyst til å se på og stemme. Det hadde vært utrolig gøy å ta seieren hjem, sier Matthias som til daglig jobber som hovmester på Døgnvill i Midtbyen.