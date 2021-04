Forsikringer: Sjekk dette før du kjøper

[sticky]

Innboforsikring, mobilforsikring, bunadsforsikring, reiseforsikring, bilforsikring, livsforsikring, helseforsikring, pc-forsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikring, verdisakforsikring, brilleforsikring, klokkeforsikring, sykkelforsikring, hundeforsikring, katteforsikring, hode-, skulder-, kne- og rumpeforsikring...

Joda. Du vet nok at du ikke trenger forsikre kroppsdeler (med mindre du er Kim Kardashian og Jennifer Lopez)...

...men hvilke forsikringer trenger du egentlig?

Hallgeir Kvadsheim

er eksperten som forteller at det er noen ganske få forsikringer du egentlig trenger.

1. Reiseforsikring

Og ikke kjøp sånne som er knyttet til enkeltreiser. Velg helårs reiseforsikring (denne dekker nemlig ikke bare turen til Syden, men også når du forflytter deg fra heimen til sentrum).

Reiser du med familien, kan du være dekket av mamma og pappa sin forsikring. Reiser du på egenhånd, bør du kjøpe din egen.

2. Innboforsikring

Denne forsikringen dekker stort sett alt du eier og har - og er kjempeviktig!

Selv om du bor på hybel eller et annet sted, kan det hende at du er dekket av dine foreldres innboforsikring. Så her kan du spare noen hundrelapper.

Bor du i kollektiv? Sjekk hva innboforsikringen dekker. For eksempel kan ulåst soveromsdør gjøre at du får mindre i erstatning eller forsikringsselskapet dekker ikke tjuveri fra fellesrommet.

3. Uføreforsikring

Uføreforsikring sikrer inntekt hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør. Og dette er noe man også bør ha, selv om man er student.

Helseforsikring, hvor du får forrang i private sjukehus, er unødvendig hvis du er vanlig ansatt. Da får du sykepenger. Men det kan være en idé hvis du er selvstendig næringsdrivende eller har en jobb hvor du får høye bonuser, og slik vil gå på større tap om du ikke kan jobbe en periode.

4. Bilforsikring

Den siste forsikringen du trenger, ifølge Hallgeir Kvadsheim, er bilforsikring.

Men kun hvis du har bil, selvfølgelig!

