Trondheim Kebab House AS hadde en inntekt på 2 188 000 kroner i 2019.

Selskapet ble begjært konkurs 19. mars. Det kommer fram i kjennelsen fra Trøndelag Tingrett.

Bakgrunnen for konkursbegjeringen er et krav om utbetaling av feriepenger til fem ansatte. Betalingsoppfordringen kom i november i fjor. Det samlede beløpet for feriepenger utgjør 81 117 kroner.

Restauranten holdt tidligere til i Brattørgata i Midtbyen - vegg i vegg med Arkitektenes hus.