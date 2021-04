Da Aurora (22) bestemte seg for å studere i utlandet, visste hun lite om hvordan det kom til å bli

Det sier Aurora Jenssen fra Trondheim. 22-åringen studerer ved universitetet Trinity Laban i London, og går nå sisteåret.

– Det er helt rare tilstander her akkurat nå, sier hun.

Vil satse på dansen

22-åringen har danset hele livet, og da hun skulle begynne på videregående var danselinja ved Trondheim Katedralskole et naturlig valg.

– Etter tre år der, innså jeg at jeg hadde lyst til å kjøre på videre rett etter videregående. Skal man bli danser er det lurt å holde fysikken i gang, i tillegg til at det er en fordel å være ung, sier Aurora, som under Katta-tiden ble plukket ut til å være med på forestillingen «På Tå Hev» i regi av Den norske opera.

Aurora rakk å studere dans i halvannet år i London før koronapandemien brøt ut og skolen stengte.

– Jeg har en kjæreste i Nashville, og rakk akkurat å komme meg til USA før de stengte der, sier Aurora, som ble værende der tre neste månedene etter at hun reiste.

Som så mange andre, har også hun hatt hjemmeskole, men det har ikke vært bare bare når det man studerer, er dans.

– Det ble satt opp noen frivillige timer for studentene, men de var nok tilpasset de som hadde mye plass. Vi bodde i en liten toroms med harde og glatte gulv. Det funka dårlig, så det ble ikke så mye dans akkurat da, sier Aurora og ler.

– Relativt normal høst

Sommerferien fikk hun tilbrakt i Norge hos foreldrene i Trondheim. Her var det heldigvis mer danseplass, og Aurora forteller at hun prøvde å holde seg i form så godt det lot seg gjøre.

I september fikk hun og klassekameratene komme tilbake til dansestudioet på skolen.

– Høsten var relativt normal, men vi mistet for eksempel et fag som heter «kontaktimprovisasjon». Her er det mye løft, pardans og fysisk kontakt, som jo er en viktig del av utdanninga, men som naturligvis måtte kuttes.

I likhet med Norge, har Englands restriksjoner og koronaregler variert. I januar stengte skolene igjen, og Aurora måtte gå tilbake til å danse hjemme.

– Denne gangen var vi mer rusta heldigvis. VI skal jo i utgangspunktet ha to forestillinger på scenen gjennom et skoleår, men det har det ikke blitt noe av. I januar hadde vi dansetimer over zoom, filmet oss selv og lagde en ordentlig film i stedet for. Det funka bra, forklarer hun.

Åpner opp i England

For første gang på over tre måneder, kunne britene i midten av april gå til frisøren og trene på treningssenter igjen. Under søndagens ligacupfinale mellom Manchester City og Tottenham var det 8000 tilskuere på Wembley. Aurora forteller at samfunnet åpner opp sakte, men sikkert.

– 12. april åpnet blant annet butikkene og uteserveringene. Det er helt rare tilstander i London akkurat nå. Jeg var en tur i sentrum i helga, og det var stappfullt av folk. Jeg tror de fleste har vært desperate etter å komme seg ut, sier hun og ler.

Hun stusser likevel over at publikummere får besøke fotballstadioner, mens det fremdeles ikke er lov i teatersaler.

– Det føles urettferdig, men vi får bare fortsette og krysse fingrene.

Tilbake på skolen

8. mars fikk Aurora igjen returnere til skolen, da det ble gjort unntak for universiteter som trengte praktisk undervisning. Aurora er likevel bekymret for at hun har gått glipp av mye.

– Det er skummelt å tenke på at jeg snart skal bli frilanser. Jeg har jo mistet nesten halvannet år av bachelorgraden min.

– Hva er planen videre etter at du er ferdig på skolen?

- Jeg har vært i kontakt med et dansekompani i Nashville, og skal høre om det går an å få prøve seg der. Akkurat nå prøver jeg å utnytte den siste tiden på skolen, sånn at jeg får trent og forberedt meg mest mulig.