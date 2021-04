Snart slipper du å si «Hei Google» hele tiden

Blant andre melder både 9to5google og tek.no at Google planlegger å fjerne behovet for å si «OK Google» og «Hei Google» for enkelte funksjoner hos Google-assistenten.

Førstnevnte nettsted har studert betaversjonen av Google-appen til Android 11, og oppdaget et funksjon som heter «Guacamole».

Tinder vil la brukere bakgrunnssjekke matchene sine Er du redd for skumle typer på Tinder-date? Nå vil Tinder la deg sjekke bakgrunnen til matchene før du treffer dem.

Funksjonen skal angivelig gi mulighet for å stoppe alarmer eller nedtellinger kun ved å si «stopp», og å svare eller avvise innkommende telefonsamtaler uten å måtte si «Hei Google» først.

Funksjonen ser ut til kun å gjelde Google-assistenten på mobiltelefoner. Til The Verge svarer Google som vanlig at de ikke har noen kommentar.