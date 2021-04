Dåp for Kohort Sør

[sticky]

Når heimdalsrussen skal døpes, bærer det til skogs ved Lianvatnet.

Inn mot volleyballbanen bærer det, og Kristin Loraas Eiriksson bærer med seg høyttaleren som skal sette stemningen.

Akkurat varmt er det ikke.

Russeprestene Stig Malum og Ingrid Sivertsvold har tråkket i det rette skotøyet.

En liten øvelse på å holde én-meteren før selve dåpen begynner, det må til.

Russeprest Stig Malum kommer med noen formanende ord før det hele starter.

Først ut til å få russenavnet sitt er Ingrid Geiger. Hun er håndballkeeper for Levanger, og fikk det passende russenavnet «keeper».

Thea Øihaugen fikk russenavnet «Øltyst».

- Fint navn, og det passer bra siden jeg helst drikker øl.

Russepresident Eskil Dahl Reitan får lua utlevert av russeprest Ingrid Sivertsvold.

Og døpes om til «Rockin-dödaren» for de kommende ukene.

Én dram til presten, og én dram til den som har fått russelua utlevert - det hører med.

Og dåpen og festen går videre i skogen ved Lianvatnet.

[/sticky]

- Det var ganske dårlig vær og kaldt, men det gikk fint. Vi hoppa, dansa, styra og koste oss, sier russepresident Eskil Dahl Reitan dagen etter dåpen.

Torsdag kveld samlet idrettsklassene ved Heimdal videregående skole seg ved Lianvatnet. Reitan forklarer at de valgte å dele opp årets dåp. Mens noen klasser startet russetiden ved Lianvatnet, var andre på Kyvatnet og Nygårdsvollheimen.

- Dette var det vi fikk lov til, og det funket egentlig veldig bra. Det var en fin start på russetida, sier Reitan.

I et debattinnlegg på Midtnorsk debatt, peker Karen Sofie Welde Bøhn og Carmina Shirohara Engevold, begge heimdalsruss, på hvor merkelig det er at hele klassen deres kan møtes i et klasserom, men ikke utendørs. Det synes Reitan også.

- Det er ganske absurd, men sånn er det. Vi gjorde det som var nødvendig for å gjennomføre dåpen vår, og det gikk overraskende fint å holde meteren utendørs, sier han.

Nå er russetiden offisielt i gang for trondheimsrussen.

- Det blir russetid i mai, men selvfølgelig ikke en vanlig en. Flere russegrupper har satt opp telt, litt spredt rundt omkring. Det er synd at ikke alle kan feire sammen.