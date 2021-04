Calvin åpner egen salong i Midtbyen

26-åringen forteller at han alltid har brent for hår og mote. Som 10-åring flyttet han og familien fra Thailand til Norge, og da han skulle begynne på videregående var frisørlinja på Charlottenlund videregående skole et naturlig valg.

– Jeg var lærling på H2 i Nordre, og har jobbet der de ti siste årene. Jeg har trivdes godt, men nå føltes det på tide å prøve noe nytt. På tide å fullføre drømmen rett og slett, sier han.

God tid å finne lokale

Å skulle starte opp noe eget under koronapandemien, har vært med blandede følelser.

– Det å skulle starte sin egen bedrift er skummelt i seg selv, så sånn sett har ikke korona hatt så stor innvirkning egentlig. Jeg var i tvil på om jeg skulle gjøre det akkurat nå, men det var mange ledige lokaler i Midtbyen nå og sånn sett ei god tid for å finne det rette, sier Stene.

Frisørsalongen Calvin Studio har han åpnet opp i Jomfrugata.

– Denne gata er sentral, men også rolig. Det passer godt til konseptet mitt. Dette skal være en rolig og behagelig frisørsalong, og kundene skal nesten kunne føle at de er på spa.

Lokalene tok han over i midten av mars, og salongen åpnet han 6. april etter å ha pusset opp. Butikken Klar, ferdig – sy! holdt tidligere til i lokalene, men flyttet til Fjordgata i fjor.

– Oppstarten har vært bra

Stene forteller videre at han har investert rundt 200 000 kroner i sin nye bedrift. Han peker på at det fra før av finnes massevis av frisørsalonger i Midtbyen, men tar sikte på å skille seg ut i mengden.

– Alle er veldig flinke, og det finnes massevis av unike frisører i Trondheim. Det betyr at det er lettere for kundene å velge selv. Jeg ser på meg selv som en rolig og behagelig person, og tror at det blir min fordel, sier han.

I Calvin Studio tilbyr han både klipp, farge, hårspa og frisørtjenester for bryllup.

– Oppstarten har hittil vært bra. Jeg har mange faste kunder som har fulgt meg videre hit, noe jeg er veldig takknemlig for.

Foreløpig jobber Stene alene, men målet er å en dag få ansatte.

– Det er litt ensomt, men heldigvis har jeg kunder nesten hele tiden. I tillegg har jeg som mål å få det hele til å gå rundt, og få ei enda større kundegruppe på sikt, sier han.