Saba fra Trondheim stakk av med pengepremie etter deltakelsen i NRK-programmet

Lørdag var hun deltaker i «Alle mot 1». Der står det 100 000 kroner på spill når én person konkurrerer mot hele Norge. Deltakeren og seerne skal tippe på utfallet av en rekke rare og spektakulære eksperimenter, og prøve å komme nærmest mulig riktig svar.

– Det skal gå an å regne seg fram til svarene, men jeg har dyskalkuli, så for min del ble det bare ren gjetting og magefølelse, sier Saba og ler.

Stor fan av show business

Hun er opprinnelig fra Orkdal, men bor i Trondheim hvor hun jobber som fotograf hos Studio Kvam og som medarbeider i kosmetikkbutikken Miss Organic.

– Hvorfor er du så glad i å være på TV?

– Jeg vet ikke helt, men jeg trives godt. Jeg har bodd i Hollywood og i LA i 14 år, så jeg har stor sans for show business. Her utdannet jeg meg som filmskaper og fotograf, i tillegg til at jeg jobba som modell og skuespiller, sier Saba.

I 2018 vant hun en Emmy for kortfilmen «Just a normal girl», som handler om hvordan det er å være i hodet på en med asperger syndrom. Lillesøsteren Tatiana har denne diagnosen.

– Dette er noe av det største du kan vinne i TV-verden, så det var veldig stas, sier Saba.

Lillesøster Tatiana var en del av Sabas hjelpepanel i «Alle mot 1» sist lørdag. Det samme var venninnene Johanne Solbakken og Therese Pedersen – sistnevnte kjent fra Ex on The Beach i 2019. I kjendispanelet satt programleder Christine Dancke og skuespiller, musiker og komiker, Mathias Luppichini.

Vant pengepremie

– Det var en fantastisk produksjonsdag med sminkører og hotell. Vi følte oss som stjerner.

Ekstra stas ble det da hun også vant 29 000 kroner.

– Jeg trodde ikke jeg kom til å vinne, så jeg ble kjempeoverrasket.

På spørsmål fra programleder Ole Rolfsrud om hva hun skulle bruke pengene på, sa 35-åringen: «Et nytt toalett til mamma og pappa».

– Jeg var helt i min egen verden, og brukte vel også ordet «gulldass», men fikk raskt retta opp det til do. Jeg synes de fortjener et nytt toalett. Nå har de ordna på resten av huset, og da er det på sin plass med ny do også, mener Saba.

Noe av pengene skal hun også bruke på å investere i sin nye Youtube-kanal.

– I år skal jeg satse ordentlig på dette. Her lager jeg videoer om akkurat det som faller meg inn – alt fra nøtt eller sannhet til utfordringer med ukjente.

Saba driver med mye forskjellig, og om et par uker reiser hun også til Oslo hvor hun har fått en birolle i den norske spillefilmen «De Gjenvendte», som ifølge Saba handler gjenvendte zombier.

– Jeg kjeder meg raskt, så jeg må gjøre noe hele tiden, sier Saba og ler.