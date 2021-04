Går du på tur med kjæresten? Det er ikke nødvendigvis det beste for helsa

Helsemyndighetene anbefaler minst 30 minutters aktivitet hver dag. Kanskje er det lettere å oppnå dette når du gjør det sammen med andre, men det er ikke bare fordeler ved å få med partneren på tur. Det konkluderer HyeYoung Cho fra Purdue University og kollegaene etter en studie av gående par, skriver forskning.no.

72 par i ulike aldre ble utsatt for flere gåtester hvor de både gikk alene og med hverandre, og noen ganger holdt i hender. Slik dannet forskerne seg et bilde av hvordan ganglaget endre seg.

Resultatet viste at deltakerne gikk raskes alene, og at alle sakket farten da de gikk med partneren.

Forskning.no skriver videre at Cho og kollegene gjorde gåtestene på en kort, innendørs bane. For å vite hvordan partnerne påvirker ganglaget i virkeligheten, må man gjøre undersøkelser i mer realistiske tursituasjoner, skriver forskerne. Om studien viser et korrekt bilde, er dermed vanskelig å si.

Til tross for funnene konkluderer de i hvert fall med at det også er store fordeler ved å ha med partneren på tur. For eksempel sosial støtte og større følelse av forpliktelse.