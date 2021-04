Fastrentene i Lånekassen går opp

– Fastrentene som gjaldt fra 1. januar i år var de laveste i Lånekassens historie. Nå ser vi at fastrentene har økt, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen i en pressemelding.

Fra 1. mai er det disse fastrentene som gjelder:

3 år: 1,756 % (opp med 0,187 prosentpoeng)

5 år: 2,070 % (opp med 0,295 prosentpoeng)

10 år: 2,511 % (opp med 0,441 prosentpoeng)

Også i mars i år var det økning i fastrentene.

– Fastrentene er fortsatt lave sammenlignet med for et par år siden, men øker nå altså slik at både bindingstider på fem år og 10 år passerer to prosent igjen, sier Bjerke.

Lånekassen skriver videre i pressemeldingen at rundt ni av ti som betaler ned studielånet sitt, har flytende renter.