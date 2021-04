I Midtbyens nyeste kaffebar kan du også kjøpe stolen du sitter på

- Vi har ståltrua på at dette blir bra. Jeg håper folk kommer, så skal vi sørge for god kaffe og service.

Det sier Gitte Harrang, daglig leder ved bruktbutikken Transit i Fjordgata. Tirsdag denne uka åpnet de egen kaffebar i de eksisterende butikklokalene. Med få unntak er også hele kafé-møblementet til salgs.

- Kaffebaren kan fort se helt annerledes ut neste gang du kommer på besøk, ler Harrang.

På 25 kvadrat kan Bright selge over 2000 donuts om dagen i Trondheim - Det har tatt helt av, og det synes vi selvfølgelig er fantastisk. Det er ofte vi er utsolgt på slutten av dagen, sier Bright Sarpong.

- Må skaffe seg flere bein å stå på

Det var i Innherredsveien reisen begynte for bruktbutikken, før de rundt to år senere flyttet til større lokaler i Kjøpmannsgata høsten 2018. Våren 2020 var det igjen tid for å flytte på seg, og driverne Gitte Harrang og Robert Leite tok over lokalene til gamle Sportsbua i Fjordgata.





Her holder de fortsatt til, og det er også her den nye kaffebaren nå er åpnet.

- Vi har tenkt på å få åpnet lenge, men har ventet på serveringstillatelse. I tillegg har du jo selvfølgelig korona-situasjonen. Man må skaffe seg flere bein å stå på for å tiltrekke nok folk. Det er tomt i Midtbyen nå, medgir den daglige lederen. Hun forteller at de opplevde gode tider i begynnelsen etter den siste flyttingen, men at det spesielt fra januar av har vært tyngre.

Interiøret i kaffebaren, i tillegg til det som er til salgs, har også et lokalt «bruktsus» over seg. Disken er fra gamle Kremmerhuset øverst i Nordre gate, og kvitteringene skrives ut på kassaruller fra nylig nedlagte Indiska.

Baker søkes

I tillegg er planen at gjestene skal kunne kjøpe med seg kaffekoppen de drikker fra. Driverne har også søkt om å få på plass en uteservering til våren og sommeren.

- Nå er vi på jakt etter en baker! Vi liker å gjøre det meste selv, men akkurat kakebaking vil vi overlate til dem som kan det, smiler Harrang. Både ovn og heveskap er på vei til det lille kjøkkenet i bakkant av kaffebaren.

I første omgang vil de holde åpent klokka 10-18 og 11-17 på søndager, men planen er å kunne åpne kaffebardelen fra klokka sju om morgenen i ukedagene for å kunne tilby morgenkaffe til folk på vei til jobb.

- Vi har aldri drevet med kafédrift før, så alt er nytt og spennende. Vi håper folk vil bruke oss, og vi gleder oss også til at turistene vil vende tilbake etter hvert.