Da Fredrik så at bildet hans var delt på Instagram-kontoen, fikk han sjokk

Fotointeressen fikk han allerede som 16-åring. Da gikk det i fotomanipulasjon av bilder som faren hadde tatt. «Mørk fantasykunst» kaller Fredrik det, som etter hvert tenkte at han måtte begynne å ta egne bilder.

– For ti år siden kjøpte jeg mitt eget speilreflekskamera. Plutselig var jeg mer hekta på fotografering enn fotomanipulasjon. Etter hvert har interessen bare blitt større og større, og jeg har vært flere turer på blant annet Island for å ta bilder, sier Fredrik.

Marit (24) fra Trondheim var lei av det «perfekte mammalivet» på Instagram. Så tok hun grep - Alle hadde det så fint og ryddig hjemme, samtidig som de så helt smashing ut. Selv satt jeg der med rufsete hår, rotete hus og følte meg dritt, sier Marit Bakkli (24) fra Trondheim.

Kontaktet av Instagram

Han jobber egentlig i transportbransjen, men er også natur- og landskapsfotograf ved siden av.

– De fleste av bildene mine tar jeg i Trondheim. Det har blitt helge-rekreasjon å dra ut i Bymarka og roe ned med fotografering. Det er utrolig hvor fotogen den marka er når man går utenfor stien. Det er mye spektakulær natur på Island, men Bymarka-bildene mine er de mest populære. Den grønne Bymarka-mosen har blitt min spesialitet, sier Fredrik.

Det siste halvanna året har bildene hans blitt delt åtte ganger på ulike Facebook-grupper som tilhører National Geographic. Hovedsiden deres har rett i underkant av 50 millioner følgere.

– Jeg ble sjokkert da jeg oppdaga det. Det var en skikkelig selvtillitsboost, sier Fredrik og ler.

Det er imidlertid ikke oppmerksomheten gjennom National Geographic sine Facebook-sider som topper kaka. Like før jul ble Fredrik kontaktet av Instagram.

– Først trodde jeg at det var spam. De sendte meg melding i innboksen, og lurte på om de kunne sende meg en e-post, forklarer trønderen.

Redd for å gå glipp av ting? Dette bør du gjøre Lider du av FoMo? Slik gir du slipp på frykten for å gå glipp av noe.

– Drøss med nye følgere

Som så mange andre, deler Fredrik bilder under tagen «hellofrom» på Instagram. Her plukker Instagram ut bilder som de deler på sin egen konto.

– Jeg googla høyt og lavt for å forsikre meg om at det var ordentlige Instagram som tok kontakt med meg. De spurte om alt fra alder til inspirasjonskilde, og i desember sa de at de skulle gi meg tilbakemelding om tidspunkt for deling.

Månedene gikk, men Fredrik hørte ikke mer. Helt til søndag kveld.

– Da jeg gikk inn på Instagram, hadde jeg fått en drøss med nye følgere. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, men fant raskt ut at Instagram hadde delt bildet mitt og tagget meg, sier Fredrik og ler.

– Jeg ble skikkelig sjokkert, men også glad. Det er skummelt at såpass mange oppdager profilen min, men som fotograf finnes det ingen bedre reklameplakat, legger han til.

Hver dag deler Instagram et bilde eller en video på sin hovedkonto med 389 millioner følgere. Søndag kveld fikk Fredrik rundt 4000 nye følgere på sin konto.

– I tillegg har Instagram begynt å følge meg. De kommer sikkert til å avfølge etter hvert, i og med at de bare følger 65 kontoer, men det er jo litt artig nå.

Slik skal det se ut når 32 nye leiligheter bygges i Midtbyen Slik vil det se ut når tre etasjer med nye leiligheter skal bygges og en gammel bilheis forvandles til studenthybler - midt i Midtbyen.

– En stor ære

Fredrik sitt bilde har i skrivende stund fått rett i overkant av 885 000 likerklikk og over 17 000 kommentarer.

– Det hadde vært kult å nå en million, men det er spinnvilt uansett. Det er veldig artig at de har delt.

Bildet som ble delt er tatt på Island, men Fredrik tror at delingen vil gi Bymarka mye oppmerksomhet også.

– Med en slik deling får jeg mye oppmerksomhet rundt Instagram-kontoen min, og der finnes det nok aller mest Bymarka, sier han og ler.

Fredrik har fulgt hovedkontoen til Instagram i mange år. Han tror ikke det er mange trøndere eller nordmenn generelt som tidligere har fått delt bildene sine der.

– Det tror jeg i så fall man kan telle på veldig få fingre, så dette er jeg på som en stor ære og et stort kompliment.