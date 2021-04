Bilen til Tuva (18) streiket på Tiller. Da hun ba om hjelp, havnet hun i Barcelona

Det var glatt vinterføre og Tuva hadde nettopp tatt førerkortet. Plutselig streiket batteriet i elbilen og bilen hun kjørte stoppet opp.

– Jeg var jo helt fersk og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre der bilen sto midt i veien. Min første reaksjon var å trykke på SOS-knappen inne i bilen, forklarer Tuva.

Inne i bilen fikk hun kontakt med en hovedsentral i Barcelona.

– Jeg sto på Tiller og trengte hjelp. Da var det vanskelig å få kommunisert til noen i et helt annet land.

– Håper den kan være med å redde liv

Slik kom ideen til ungdomsbedriften Road Rescue. Sammen med Sara Nerland, Ellinor Hangerhagen, Victoria Løkken, Henrik Tran, Mathias Stene og Daniel Stordahl, har Tuva utviklet en SOS-boks til biler som ikke har SOS-knapp fra før av. De går alle tredjeåret på KVT, og har valgfaget entreprenørskap hvor elevene skal utvikle egne bedrifter.

Boksen har ifølge Tuva toveiskommunikasjon slik at man kan snakke med nødsentralen. Den kan utløses manuelt, men også ved at boksen opplever høye krefter.

– Tanken er at boksen skal være flyttbar. Kommer du først til et ulykkessted, trenger du ikke å fomle etter mobilen, men kan ta med deg boksen. Da vi begynte å utvikle ideen i fjor høst så vi mange avisoppslag om trafikkulykker som både skyldtes hensynsløs fart og dårlig føre. Vi håper at denne boksen kan være med å redde liv, sier Tuva.

Etter å ha deltatt i Fylkesmesterskapet i entreprenørskap, skal Road Rescue delta i NM for ungdomsbedrifter i slutten av april. Her skal de konkurrere i kategoriene markedsføring og beste HR-bedrift.

– Det er mange gode bedrifter på norgesbasis, men vi skal gjøre vårt beste. Vi håper at juryen ser like mye potensial i bedriften som vi gjør, sier Tuva.

– Kleint å rekke opp hånda

Også en annen ungdomsbedrift hos KVT, Btn Learn, tok utgangspunkt i egne erfaringer da de skulle komme opp med en idé.

– Det er ikke mange år siden vi selv gikk ut av grunnskolen. Da vi fikk muligheten, ønsket vi å nøste opp i et problem som vi selv var kjent med, sier markedsføringsansvarlig og økonomisjef, Sander Bromstad.

Sammen med Eric Olsen, Steffen Bach Voigt og Iver Arvidsønn Myren, har Sander utviklet et knappepanel som kan festes under pultene i et klasserom. De går alle i andre klasse ved KVT.

– Det kan være kleint å rekke opp hånda i klasserommet og si at du ikke skjønner noen ting. Det vil vi forhindre, forklarer Sander.

Han forteller at elevene som et alternativ kan trykke på en av de tre knappene på knappepanelet. Her kan elevene uttrykke om de forstår undervisningen godt, noe eller dårlig. Læreren får deretter beskjed om hva elevene har svart. Svarene lagres på lærerens PC slik at vedkommende kan følge opp elevene inn mot eksamen.

Under Fylkesmesterskapet i entreprenørskap, kom Btnlearn på en andreplass i kategorien beste logo og en tredjeplass i bestemarkedsføring. De vant også beste reklamefilm og innovasjonsprisen. Sistnevnte har gitt dem en billett til NM i ungdomsbedrifter.

– I påska skal vi bruke tid på å finne styrker og svakheter hos de andre bedriftene. Pallplass er målet vårt, sier Sander.

Flere trøndere til NM

I tillegg til Road Rescue, Btnlearn og Findmybike, som Trd.by tidligere har omtalt, er det en rekke ungdomsbedrifter fra Trøndelag som skal delta i NM med sine innovative ideer. Nedenfor ser du en oversikt over hvem som skal delta i de ulike kategoriene:

Jord-Fjord-Bord-prisen: Rolling Goats UB og Gulljuice UB

Beste HR-bedrift: Road Rescue UB og Solarseek UB

Bærekraftsprisen: Cycle UB og Enlightening UB

Beste regnskap: Epleskrell UB og Road Rescue UB

Beste forretningsplan: Solarseek UB og Cycle UB

Beste kundeopplevelse på nett: Safecharging UB og Allservice UB

Beste sosiale entreprenør: Enlightening UB og Safebird UB

Beste samarbeid med næringslivet: Shareity UB og Solarseek UB

Størst verdiskapningspotensial: Cycle UB og Enlightening UB

Innovasjonsprisen: Btn Learn UB og Findmybike UB

Beste markedsføring: Road Rescue UB og Enlightening UB

Beste yrkesfaglige bedrift: Aftertime UB og Rolling Goats UB

Beste ungdomsbedrift: Solarseek UB og Cycle UB