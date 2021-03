– Vi hadde håpet at dette skulle være det beste året i livet vårt, men slik blir det nok ikke

I fjor ble det ei annerledes russefeiring. Heller ikke årets kull har troa på at de får feire 13-års skolegang som tidligere år.

– Vi er helt innstilt på at det ikke kommer til å bli ei normal russetid. Kanskje vi kan feire litt klassevis, men det blir nok ingen dåp hvor all russen på hele skolen kan samles, sier russepresident ved Heimdal videregående skole, Eskil Dahl Reitan.

Han beskriver det å skulle planlegge en russefeiring i år som helt umulig. Alt av større russearrangementer er avlyst.

– Umulig å planlegge

Russepresident ved Tiller videregående skole, Stian Ramstad, sier at de tar det som det kommer. Tirsdag var femte dagen på rad uten noen nye smittetilfeller av koronaviruset i Trondheim.

– Vi må bare ta det som det kommer. Øker smittetallene når mai nærmer seg, må vi nok utsette. Holder de seg nede, satser vi på ei feiring i mai, sier han.

Det samme sier russepresident ved Trondheim Katedralskole, Frida Stendahl Hagen.

– Det er vanskelig å planlegge, men hvis det er forsvarlig å feire i mai smittemessig, tror jeg at det blir, sier hun, og legger til:

– Det at vi ikke har et hovedrussestyre i Trondheim i år har gjort det ekstra vanskelig å planlegge, men russepresidentene har snakket om å ta en prat med både kommunen og politiet for å høre hva deres anbefaling er.

Vanskeligere å inkludere

Dahl Reitan forklarer at det også i år er normalt å danne russegrupper, men at det mest sannsynlig er få grupper som har brukt tid og penger på å lage seg et tilholdssted, slik noen av russegruppene gjorde i fjor. Han tror imidlertid at mange grupper kommer til å feire innad likevel.

– Mange planlegger nok fester med russegruppa si. Kanskje vi får lov til å være 20 stykker sammen når mai kommer, og de fleste er ikke mer enn det. Alle vil jo feire med hele skolen, men på denne måten får man i hvert fall feiret med de man har vært mest sammen med.

– Gjør korona det vanskeligere å inkludere alle?

– Det blir jo vanskeligere å få møttes. Vi har to inkluderingssjefer i russestyret som passer på at ingen skal bli ekskludert, og det har Heimdal mye fokus på. Men korona setter jo en stopper for at alle kan møtes.

Også Stendahl Hagen tror korona kan være med å forsterke utenforskapet.

– Det er mange som ikke er så glade i at det dannes grupper, og dette kan bli enda verre nå. Korona kan gjøre det enklere å utestenge, fordi det er lett å si at man ikke har lov til å invitere flere enn dem som er i gruppa. Det er veldig leit. Vi skal i hvert fall oppfordre russen til å møtes klassevis, slik at alle har et samlingspunkt, sier hun, og legger til at det også oppfordres til å la være å gå med gruppegensere på Trondheim Katedralskole i disse dager.

Ikke sett for seg

Alle tre russepresidentene peker på at de ikke hadde sett for seg at også deres russetid skulle bli amputert på grunn av korona.

– Vi hadde håpet at dette skulle være det beste året i livet vårt, men slik blir det nok ikke. Det er selvfølgelig kjipt og dumt, men må til for at vi skal bli kvitt viruset, sier Ramstad.

Stendahl Hagen forklarer at de skal ha fokus på andre ting enn bare fest under russetida.

– Det er mange som har det kjipt. Vi gleder oss til russetida, men ikke hvis det går på bekostning av andres helse. Jeg håper de andre skolene tenker det samme. Vi skal ha fokus på å ta smittevennlige russeknuter for eksempel, sier hun.

Ifølge Dahl Reitan er det mange ved Heimdal som begynte å tenke på russetiden allerede da de begynte på videregående.

– Mange har gledet seg i både tre og fire år til tre uker med festing og en fin avslutning på skolegangen. Flesteparten er selvfølgelig skuffa, men jeg tror alle innser alvoret. Også vi blir et koronakull.

Vil sette opp omsorgstelt

Geir Arne Torgersen i Fastlane, som egentlig skulle arrangere russetiden i 2020, sier at dagens smittesituasjon ikke lover særlig godt for årets feiring heller.

- Vi har derfor ikke gått for å gi store forhåpninger til russen, men vi har jobbet hardt med det vi kan trykke på med, sier Torgersen.

Han forteller at de ønsker å være synlige for russen i mai, med ei feiring bygd på sikkerhet, trygghet og omsorg.

- Vi setter opp omsorgstelt, vil tilby hjemkjøring og trygghetstelefon. Sånn får vi kanskje gjort en liten forskjell for noen. Større arrangementer er lagt på is, og så får vi heller satse på ei normalisert, skikkelig feiring i 2022.