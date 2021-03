Som mange andre, må Adrian (18) vente i månedsvis: – Å få en time er nesten som å vinne i lotto

Denne uka fikk Lilleøkdal omsider vite når han får ta førerprøven. Den er om halvannen måned. 18-åringen har allerede ventet nesten to på å få vite en dato.

– Nå har jeg ventet over tre måneder til sammen. Det er ganske lenge. Før i tida fikk du oppkjøring med en gang du var ferdig med teorien, sier han.

– Som å vinne i lotto

Lilleøkdal forteller at han ikke er alene. Flere av kompisene hans har også ventet lenge.

– Det er selvfølgelig kjipt. Jeg er interessert i bil og vil ha lappen raskest mulig. Jeg har følt meg klar til å ta førerprøven lenge nå.

Daglig leder ved Heimdal Trafikkskole, Inger Teigen, forklarer at ventetiden er på alt fra to til fem måneder. Hun mener at bestillingssystemet er for uforutsigbart, og at det er mye av grunnen til at ventetiden er lang.

– Hver onsdag klokken ett legges det ut førerprøver for Trondheim. Da er det skoler fra hele fylket som er inne og søker på de samme prøvene. Når vi prøver å bestille en time, kan det være femten andre som gjør det samme, sier Teigen.

Det resulterer ofte i feilmeldinger, og at de ikke får bestilt noen førerprøver i det hele tatt.

– Å få en time er nesten som å vinne i lotto, forklarer Teigen, som mener at systemet burde ha vært annerledes.

– For enkelte føles dette veldig urettferdig. Vi er åtte stykk som hver onsdag jobber aktivt for å få tak i prøver. Vi er en stor skole. Kanskje burde timene fordeles ut fra antallet lærere ved skolene.

Har sendt brev

Sammen med resten av trafikkskolene i Trondheim, sendte Teigen like før jul et brev til Statens vegvesen i håp om bedring.

«Slik førerprøvesituasjonen det siste året har utviklet seg for å få tildelt førerprøver hos Statens vegvesen, viser seg å være uholdbart for trafikkskolene og for elevene som har kjøpt en tjeneste av trafikkskolen som de forventer å få levert innen rimelig tid» heter det i brevet.

Trafikkskolene peker videre på at datasystemet «surrer» og at det er medarbeiderne hos de enkelte trafikkskolene som må ta «støyten» når elever ikke får oppkjøringstime.

Også daglig leder ved Trafikksikker, Jan Myrseth, opplever det som frustrerende at elever de vet er klare for å ta oppkjøringen, må vente så lenge.

– Såpass lang ventetid hører ikke hjemme noen steder. Det er spesielt utfordrende for dem som trenger lappen i forbindelse med jobb eller lærlingtid, sier Myrseth.

– Vi har en god relasjon med Statens vegvesen og vet at de gjør så godt de kan. Men dette er med på å hindre verdiskapning i samfunnet. Mange avventer oppkjøring på grunn av dette, noe som igjen går utover næringslivet, legger han til.

– Relativt stort trykk

Seksjonssjef i Statens vegvesen Midt, Elin Gundersen, bekrefter at det kan være lang ventetid på å få førerprøve i enkelte deler av Trøndelag akkurat nå.

– Når vi legger ut førerprøver for ti uker av gangen, så blir timene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal tatt relativt kjapt. Kravet er maks 20 virkedager ventetid vinterstid, og akkurat nå er det over. Det vil si at trykket er relativt stort, sier Gundersen.

Hun forklarer at Statens vegvesen har anmodet trafikkskolene om å ikke melde opp elever som ikke er ferdig med all opplæring.

– Mange venter nok ikke lenge nok, nettopp fordi de er redde for lang ventetid. Vi hadde håpet at hvis trafikkskolene fulgte anmodningen vår, ville ventetiden bli kortere.

Da korona brøt ut våren 2020, måtte Statens vegvesen stenge i to måneder. Det ser de fremdeles ettervirkninger av, ifølge Gundersen.

– I tillegg har vi med jevne mellomrom sensorer som blir satt i karantene. Vi må også begrense ambulering mellom stasjoner på grunn av smittesituasjonen.

Jobber med forbedring

Også i brevet fra trafikkskolene i Trondheim, beskrives det som «å vinne i lotto» å kunne skaffe elevene en førerprøve med dagens bestillingssystem.

– Før jul var det en del feilmeldinger, men det har vi fått tilbakemeldinger om at er rettet opp. Det trafikkskolene kan oppleve nå, er at det er flere som vil ha samme time og at de får melding om at den er tatt. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av systemene våre, forklarer Gundersen.

I dag er det 23 førerprøvesensorer i Trøndelag. Disse tar seg av førerprøver ved trafikkstasjonene i Namsos, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Brekstad, Oppdal og Orkdal.

– Er det mange nok?

– Vi kan ikke planlegge bemanning ut fra unntakstilstand, som for eksempel pandemien vi nå opplever, heller ikke ordinær høysesong. Vi har økt bemanningen i 2020 og 2021 og planlegger å ansette flere i løpet av 2022, men det er ikke bare å tilsette sensorer og sette de til å kjøre førerprøver. Det kreves minst seks måneder opplæring og ikke minst kapasitet av de sensorene som allerede er i jobb, og som bidrar i opplæring, sier Gundersen.