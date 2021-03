Maiken (25) starter helt ny festival i Trondheim

– Ambisjonen er å rekruttere et yngre publikum til denne sjangeren. For mange 20-åringer frister det kanskje heller ikke å dra på en festival der alle publikummerne er over 40 år, sier Maiken, som er festivalsjef.

For 22 år siden ble Nidaros Blues arrangert for første gang, og i år skal første utgave av søsterfestivalen Nidaros Blues Ung gå av stabelen.

Øvre aldersgrense

Maiken erkjenner at musikksjangeren kanskje ikke er den mest populære blant ung. Det vil hun imidlertid gjøre noe med.

– For første gang i historien lages det en bluesfestival rettet mot et ungt publikum, sier hun.

Øvre aldersgrense for festivalen vil være 30 år, og Maiken sikter seg inn på ei målgruppa 18 til 30 år.

– For å gjøre festivalen attraktiv for de unge må vi ha yngre artister, og et kult konsept rundt arrangementet. Før konsertene vil det være DJ som spiller opp, og på noen av billettene får man med burger og øl. Alle vi som er med å arrangere er under 30 år. Vi må invitere våre venner og skape interesse, sier Maiken.

– Spesielt i år

Å prøve og skape interesse har hun allerede gjort i en årrekke. Maiken har deltatt på Nidaros Blues helt siden hun var fire år gammel. Festivalsjef Jan Engen er nemlig Maikens far.

– De siste årene har jeg tatt med meg venninnegjengen min på festival hvert eneste år. Selv om de ikke hører på blues til vanlig, vil de tilbake, sier hun.

Nidaros Blues Ung skulle egentlig gå arrangeres første helga etter påske, samtidig som søsterfestivalen. På grunn av korona er begge utsatt. 5. juni er ny dato for festivalen som skal avholdes på Rockheim, mens hovedfestivalen arrangeres 24.–27. juni.

– Det er spesielt at vi velger å starte en ny festival i et år med pandemi, men samtidig gir det også en viss trygghet. Vi må starte opp med mindre rammer, og det gjør at vi får testet ut konseptet. Det hjelper også med god støtte og starthjelp fra de i Nidaros Blues og de på Rockheim, mener Maiken.

I første omgang skal de kun selge 50 billetter, men håper at det lar seg gjøre med 100 publikummere.

Vil gjøre festivalen etablert

Hun er utdannet barnevernspedagog og jobber som miljøterapeut i kommunen. Festivaljobbingen beskriver hun som en hobby.

– Helt siden jeg var 10 år har jeg jobbet på festivalen, og de siste årene har jeg hatt ansvar for lyd- og lysteknikerne. Sånn sett har jeg fått god erfaring, sier hun.

– Hvilke forventninger har du til Nidaros Blues Ung?

– Jeg tror det blir veldig bra, og gleder meg til å sette i gang. Jeg håper at publikum får innfridd sine forventninger. Det er det viktigste. Målet på sikt er at festivalen skal bli så stor at også den kan gå over et par dager, og at den vil tiltrekke seg masse publikum. Kanskje det kan bli en etablert og kjent festival som folk vil tilbake til.

På festivalen skal bandet Tora, frontet av Tora Dahle Aagård, vinner av Adresseavisens musikkstipend, spille. Det samme skal trondheimsbandet Maldito.