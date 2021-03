Anbefaler ungdom å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse

Forekomsten av meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) har vært svært lav under koronapandemien – og det er ingen endring i anbefalingen som følge av pandemien.

Forekomsten av sykdommen har vært svært lav under koronapandemien, men FHI regner likevel med at ungdom har en høyere risiko for å bli smittet sammenlignet med resten av befolkningen.

Krever mer oppfølging av ungdom i rusreformen Generalsekretær Pernille Huseby i Actis mener rusreformen legger for lite vekt på oppfølging av ungdom. Helsesykepleierne frykter at alt ansvar legges på dem.

Vaksinen gir beskyttelse i flere år, og når samfunnet åpner opp igjen vil ungdom i aldersgruppen være beskyttet.

Hjernehinnebetennelse er en smittsom sykdom som kan være dødelig. Sykdommen smitter via spytt. Typiske symptomer er høy feber, stivhet i nakke, nedsatt bevissthet, kvalme og brekninger, ifølge Folkehelseinstituttet.

Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 prosent av dem som får sykdommen dør. De siste fem årene har det årlig vært meldt mellom ett og fem tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen.