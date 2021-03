Hjemmekontor-ideen tok helt av: – Det er jo helt vilt

Datoen var 12. mars, og som så mange andre måtte Niklas Barre, Marinius Skaar og Øistein Haraldstad fortsette arbeidslivet som konsulenter på hjemmekontor. Barre rigget seg til på det gamle kjøkkenbordet, men det tok ikke mer enn 48 timer før han kjente på smerter i både rygg og nakke.

– Vanligvis satt jeg kun rundt det bordet når jeg spiste middag, som var cirka 20 minutter om dagen. Når jeg plutselig skulle sitte der ni timer om dagen, ble det noe helt annet, sier Barre.

Han har studert ved Entreprenørskolen til NTNU, noe han skulle få god bruk for da koronautbruddet kom.

Kastet seg rundt

Det tok ikke lang tid før han, Skaar og Haraldstad begynte å tenke på løsninger til rygg- og nakkeproblemet. De så at flere investerte tusenvis av kroner på ståbord til hjemmekontoret, men mente at det måtte finnes en rimeligere og mer midlertidig løsning.

Allerede i midten av mars hadde de kommet opp med ideen om å lage ståbord av papp, og tok dermed kontakt med Norsk Emballasje, en bedrift som holder til på Støren.

– De kastet seg rundt, og etter litt prototyping og tegninger fram og tilbake hadde vi, på under to uker, løsningen klar, forklarer Barre.

Det startet med tre prototyper – en til dem hver, før de begynte å lage til venner.

– Vi trodde jo hele tiden at hjemmekontor-situasjonen skulle være midlertidig, så ting måtte skje raskt. Vi produserte i første omgang 100 ståbord, noe som var både skummelt og risikabelt med tanke på egenkapitalen vi hadde spyttet inn, sier Barre.

Til sammen gikk de inn med 75 000 kroner i «Oppreist», som ble bedriftens og ståbordenes navn.

– Tok helt av

Etter at ballen begynte å rulle, laget de også egen nettside for produktet. Da tok det helt av.

– Produsenten som vi hadde hatt et samarbeid med fram til da, klarte ikke lenger å levere nok. Nå får vi ståbordene levert av en bedrift i Tyskland, forklarer Barre.

I starten pakket de bordene selv, busset rundt omkring for å levere dem, og sendte de i posten.

– Vi trodde hele tiden at prosjektet vårt skulle gå med tap og at jeg skulle sitte der med 250 ståbord inne på soverommet mitt. Vi skulle jo egentlig hele tiden tilbake til den vanlige hverdagen og kontoret, sier Barre og ler.

Pågangen gjorde imidlertid at de måtte profesjonalisere prosessen. Nå har de alliert seg med et lager på Skedsmokorset som pakker ståbordene og pakkene sendes rundt omkring i landet med Posten, forklarer Barre.

– Det tok jo helt av. Nå har vi solgt langt over 3000 enheter. Det er jo helt vilt.

Resirkulert papp

Ståbordene er laget av papp som er 50 prosent resirkulert, ifølge Barre. Han forteller at tilbakemeldingene har vært gode.

– Mange var nok skeptiske i starten – inkludert oss. Var de stødige nok? Tålte de bruk?, sier Barre, og legger til:

– Det viste seg å være veldig funksjonelt, og det hjelper faktisk folk. Det er akkurat det ståbordene skal gjøre. Verken mer eller mindre. De er veldig enkle, og det er ofte det beste. Det er veldig morsomt at det har blitt såpass godt tatt imot.

Ifølge Barre kan bordene pakkes sammen når det ikke er behov for dem, og enkelt kastes i pappavfall når det ikke lenger er bruk for dem.

– Ironisk nok har hele prosjektet blitt til over Teams. Jeg, Marinius og Øistein har vel møttes fysisk et par ganger i løpet av det siste året. Det er helt sykt å tenke på at det er et år siden nedstengningen, men at vi fremdeles må jobbe hjemmefra.