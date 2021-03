Åpner ny kafe på Buran

De står bak Ladejarlen Kafe, som åpnet dørene i Innherredsveien forrige fredag.

– Vi ønsker at dette skal være en plass det er enkelt å bruke i hverdagen, og en plass hvor man kan få god middag for under 200 kroner, fortsetter Didriksen.

Populær billigkjede åpner butikk på Solsiden - Solsiden har en unik plassering i Trondheim, og er rett sted for vårt konsept, sier landssjef.

«Less is more»

Siden 2015 har Nazif Tunc drevet Ladejarlen Gastropub i samme bygg. Lokalene inneholder både pub, selskapslokaler og kafélokalet. Siden koronautbruddet i mars i fjor, har sistnevnte stått tomt. Det er i disse lokalene at Ladejarlen Kafe nå har åpnet opp.

– Når det kommer til menyen har vi tenkt at «less is more». Vi har lyst til å holde det enkelt, sier Kojen.

I tillegg til ukas meny som består av suppe, salat og en middagsrett, skal de ha vaffelbuffet på søndager og et eget pizzakonsept ellers i uka.

– Trondheim er god på pizza, og langs Solsiden-rekka serverer annenhver restaurant nettopp det. Ofte vil jeg ha pepperoni og ananas på pizzaen min, men da må jeg først pløye meg gjennom hele menyen. Så finner jeg den som ligner mest, før jeg fjerner og legger til andre ingredienser, sier Didriksen.

Hos Ladejarlen Kafe skal kundene kunne velge sin egen topping.

– De fleste restauranter har en slik ordning, men det er ofte den dyreste pizzaen. Her tar vi utgangspunktet i en enkel margarita-pizza fra begynnelsen av, fortsetter Kojen.

Stenger restauranten i Midtbyen: - Nå benytter vi oss av sjansen - Her kommer det et helt nytt konsept. Hvordan det blir vil vi ikke si så mye om ennå, men det blir et skikkelig løft.

Unge voksne

De har begge jobbet på Bakgården tidligere, som også drives av Tunc. Da de fikk forespørsel om de ville gjøre noe nytt i de gamle kafelokalene, var de ikke tunge å be.

– Da Norge stengte ned, ble alle ansatte permittert. Siden ingen av studentene fikk dagpenger, tenkte Nasif at de som var studenter kunne jobbe på Ladejarlen Gastropub. Siden i fjor har vi tenkt på denne kafeen, og hva vi kan gjøre her, sier Didriksen.

Både hun og Kojen er studenter. Det er også studenter og unge voksne de sikter seg inn mot når de nå åpner kafe.

– Alle er velkommen, men det er først og fremst unge voksne som er målgruppa vår. Her skal det være rimelig, og med tiden ønsker vi også at det dette skal være en plass hvor det kan holdes for eksempel quiz.

I første omgang vil kafeen holde åpent på ettermiddag- og kveldstid, men skal etter planen også holde åpent på dagtid etter hvert.

– Akkurat nå er 60 prosent av arbeidsstyrken på hjemmekontor. Da er det ikke så mange som kommer innom for en kopp kaffe om morgenen likevel, sier Didriksen, som sammen med Kojen er eneste ansatt ved kafeen i begynnelsen.

Her kommer hybler og leiligheter til 250 millioner i Midtbyen Vil utvide butikklokale samt bygge hybler og leiligheter for 250 millioner i Midtbyen.

– Et trivelig møtested

– Hvordan har de første dagene etter åpning vært?

– Det har vært mye venner og kjente innom, men på søndag skjedde det noe stas. Det kom inn to damer, og etter å ha sett på hverandre skjønte vi at ingen av oss kjente dem. Våre første ordentlige kunder, sier Kojen og ler.

– Hvilke forventninger har dere til drifta?

– Jeg tror dette blir et trivelig møtested, enten man skal feire bursdag eller lese en bok. Vi håper at dette kan være et fint tilskudd til bydelen, sier Didriksen.

De er ikke redde for at de skaper en konkurrent for Ladejarlen Gastropub, og peker på at de to stedene er veldig forskjellige. Tunc er glad for at det igjen er blitt liv i lokalene.

– Vi har lokalet uansett, og i stedet for å leie det ut til en ekstern bedrift, synes vi det var bedre å ta vare på sine egne. Det har vært tøffe tider, men nå har de skapt sin egen arbeidsplass, sier Tunc.