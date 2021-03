Fredrik er kun 16 år, men har allerede sitt eget firma

Forrige gang snakket vi med Lise, som etter 14 år i en og samme bransje bestemte seg for å gjøre noe helt annet.

Denne gang er det Fredrik Thomsen, kun 16 år gammel fra Trondheim, som svarer på våre spørsmål om jobb og karriere.

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg driver Thomsen's Autospa Detailing Studio, hvor vi jobber med det meste innen lakkbehandlinger av kjøretøy. Rett og slett et spa for kjøretøy! Jeg er også bilpleier for Bilpleiegrossisten og tar på meg noen vakter for Dive In Carwash.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har ingen utdanning enda, men planen er å bli utdannet styrmann. Drømmen er å jobbe på sjøen samtidig som at jeg har et suksessfullt firma hjemme på land med med flinke folk som jobber for meg.

Hvordan fikk du de jobbene du har i dag?

- Jobbene jeg har i dag er et resultat av hard jobbing og lidenskapen jeg har for det jeg driver med. Jeg har alltid hatt en interesse for bilpleie og elsker blanke biler, så det er derfor jeg bestemte meg for å starte eget bilpleiefirma.

- Jobben jeg har hos Bilpleiegrossisten fikk jeg etter en prat med daglig leder. Jeg skulle handle inn noen produkter til mitt eget firma, så fikk vi en ganske god tone, jeg ble etter hvert tilbudt en jobb som bilpleier for dem.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Korona har egentlig ikke påvirket min arbeidshverdag så mye. Vi må selvfølgelig følge forholdsreglene og tiltakene, men det har ikke vært noe stort problem. Vi hadde planlagt å være med på ulike messer og vise hva vi driver med, men det blir vanskeligere i denne perioden vi er i nå.

Hvorfor valgte du denne bransjen?

- Jeg har alltid hatt en interesse for blanke kjøretøy. Jeg har alltid likt kjøretøy, da er det ekstra kult å kunne jobbe med dette.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Det er egentlig et ganske vanskelig spørsmål. Jeg har alltid jaktet etter jobber innen mine interesser, men det er først de siste årene jeg har fått jobbene jeg har nå.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Har heldigvis ikke opplevd noen store tabber på jobb enda, men det kommer vel en dag..

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Fornøyde og faste kunder er det som inspirerer og motiverer meg mest! Når en kunde kommer tilbake, er det et godt tegn på en fornøyd kunde. Det er alltid moro å få en bil til å skinne bedre enn da den var ny! Det er også moro å komme på jobb å møte de jeg jobber med, det er en stor glede.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det morsomste jeg har opplevd i jobbsammenheng er vanskelig å si. Jeg har samarbeid med flere firmaer, noe som jeg synes er veldig moro!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen er vel å ikke bli tatt seriøst av enkelte, men man får alltid overbevist dem! Som ung har man mye energi og er ivrig på å få til noe, det gjør det ekstra lett å jobbe hardt for å følge målene sine.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips er å jobbe hardt og gripe sjansene man får, man vet aldri hva det kan føre til. Jobbe hardt og følge målene sine er viktig, absolutt ingenting kommer av seg selv! Det kan være hardt i starten, men det er moro når man får til noe!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Det er et vanskelig spørsmål! Jeg kommer til å fortsette med det jeg holder på med nå, men muligens drive en av Trondheims største bilpleiesenter!