Flere ringte da Peter og Ingvar satte inn annonse i avisa. Slik kom ideen til den nye bedriften

– Det startet med at vi kjøpte og solgte landbruksutstyr. Vi satte inn en rubrikkannonse i avisa, og ble blant annet kontaktet av en enke som hadde massevis. I tillegg var det flere som ringte. Da tenkte vi at det måtte finnes en måte å få det som var brukbart ut i markedet igjen, sier Aune.

Slik ble første frø sådd, og nylig etablerte de nettsiden sirken.no.

Selvbetjente containere

Tanken bak konseptet Sirken, som er en forkortelse for sirkulært engasjement, er at avfall fra byggebransjen skal bli til ressurser for bruksmarkedet.

Begge jobber i salg- og servicebransjen, men er ivrige oppussere og har sett hvor mye materiale som kan brukes av andre.

I midten av april skal første ombrukscontainer være på plass på Veidekkes byggeplass på Øvre Steinaunet. Den skal være utstyrt med hyllesystemer, portsystem, fullt elanlegg og selvbetjent kassasystem. For å få tilgang på materialet i containeren, må du registrere deg som bruker på nettsiden.

– En rask titt på Finn.no viser at det er mange som er villige til å få tak i materialer til en litt rimeligere pris. I containerne kan man kjøpe materialer til en mye billigere penge, forklarer Aune.

Klimautslipp i bransjen Produksjon av byggevarer utgjør 24 prosent av utslippene til bygg- og anleggsbransjen

25 prosent av den totale avfallsmengden i Norge kom fra bygg- og anleggsvirksomhet i 2017

Bygg- og anleggssektoren står for rundt 40 prosent av klimagassutslippene i verden

Klimautslippene fra oppvarmingen av bygg er lave, og representerer rundt to prosent av det totale utslippet Kilder: Regjeringen/Zero

Materialet er det arbeiderne fra byggeplassen som plasserer i containeren.

– Containeren vil være døgnåpen og selvbetjent. Når man registrerer seg på nettsiden, vil man få en kode, og deretter kunne betale for det man henter ut, fortsetter Aune.

Vil utvide konseptet

Tanken er med andre ord at Sirken tilbyr billige materialer direkte fra byggeplassen. På nettsiden skriver Aune og Totland at et byggeprosjekt med 80 ansatte over 12 måneder i snitt produserer rundt 250 tonn avfall.

– Byggebransjen kvitter seg med avfallet på den billigste måten, og det er å brenne det. Å frakte det en annen plass vil være mye mer kostbart. Derfor har vi troa på denne ideen, sier Aune.

På nettsiden skriver Sirken videre at bygg- og anleggsbransjen står for 1,6 prosent av det nasjonale CO₂-utslippet. I ombrukscontainerne vil kundene kunne finne alt fra listverk og gipsplater til gulvbelegg og innredning – alt mulig som byggeplassen anser som avfall.

Aune og Totland har investert 5000 kroner hver i prosjektet, samt fått 400 000 i støtte fra Innovasjon Norge. Den planlagte ombrukscontaineren på Øvre Steinaunet er foreløpig den første, men trolig heller ikke den eneste. På sikt ønsker gründerne å utvide konseptet.

– Vi har allerede blitt kontaktet av noen i Bergen som synes det høres interessant ut og som ønsket å investere i selskapet, sier Aune.

Vil bli mer bærekraftig

Foreløpig er Veidekke eneste samarbeidspartner.

– En avgjørende faktor for at konseptet skal fungere, er gode samarbeidspartnere. Veidekke har vært veldig behjelpelige og ønsker at prosjektet skal lykkes. Det setter vi pris på, sier Totland.

Prosjektutvikler Miljø i Veidekke, Marte Reenaas, sier at sirkulær økonomi og ombruk er helt avgjørende for at bransjen skal kunne drive bærekraftig. Veidekke har lenge hatt et mål om å redusere avfallsmengden.

– Det kommer an på hvilket avfall det er snakk om, men i dag er det mye som brennes, spesielt trevirke. Dette er utstyr som har dokumentasjonen i orden og som fint kan brukes av andre, sier Reenaas.

Da Veidekke kom i kontakt med Aune og Totland, var det ikke vanskelig å være positiv til prosjektet.

– Vi trenger de grønne aktørene for å bli mer bærekraftig. Å hjelpe dem i gang er fantastisk. Dette er en tjeneste vi trenger, sier Reenaas.