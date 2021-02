- Som PT blir jeg ekstra engasjert når det kommer noen som ønsker å ta grep i livet sitt

Forrige gang snakket vi Maria Skavmo Karlsen, som alltid har drømt å drive sin egen butikk, akkurat som sin far.

Denne gang er det Lise Ravn, som flyttet hit fra Narvik i 2019, som svarer på våre spørsmål om jobb og karriere.

Hvo r jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er butikksjef hos Norrøna Concept Store Trondheim. Startet i august 2020.

Hvilken utdanning har du?

- I bunn og grunn er jeg utdannet personlig trener og kostholdsrådgiver. Har også studert innen bedriftsøkonomi og finans.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Mot slutten av permisjon med barn nummer to, ble jeg tipset og rådet til å søke på stillingen som butikksjef. Først virket det fjernt, men etter å ha smakt på tanken slo det meg at dette var midt i blinken og at den stillingen var min! Det ble den heldigvis, kort tid etterpå.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

- Som andre butikker, merker også vi at det er langt mindre folk i byen. Likevel har vi vært heldige og kommet godt ut av situasjonen. De som kommer innom har gjerne noe konkret de ønsker, det er ikke så mange som bare skal se.

Alle måtte feriere i Norge og friluft er i vinden. Fortell litt om hvordan dere har merket det?

- Vi har merket en betraktelig økning i friluftsinteressen og det er utrolig gøy. Flere har fått opp øynene for Norge og alt naturen har å by på. I tillegg bespares det for mange på andre områder og de kan og vil dermed prioritere å investere i turklær og utstyr. Dette har generert godt til oss og vår bransje og vi setter stor pris på alle som tenker lokalt.

Hvordan valgte du denne bransjen?

- Etter å ha vært i treningsbransjen i 14 år, stiftet familie og kommet til en ny by, var jeg veldig åpen og klar for nye utfordringer. Komme meg ut av komforten. Friluftsliv har alltid vært en stor del av meg, og salg og kundeservice er i hovedsak det jeg har jobbet med. Det å kunne få bruke egen interesse og kompetanse i en helt annen bransje, var helt perfekt!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var vel på drift og vedlikeholdsavdelingen til studentsamskipnaden i Narvik. Sommerjobb som 14 åring. Gressklipp og diverse vedlikeholdsarbeid. Fysisk jobb utendørs, det likte jeg godt og jobbet der i fire sesonger.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det er spennende å høre om hvilke interesser og planer kundene har, samt dele historier og erfaringer. Vår jobb er å imøtekomme deres behov og finne de riktige produktene. Vi har kunder i alle sjangere og ulike nivåer. Som PT blir jeg litt ekstra engasjert når det kommer noen som ønsker å ta grep i livet sitt, komme i gang med turgåing, løping, ski eller sykling. Det å finne klær de da føler seg vel i og kan bidra til økt motivasjon - det er gøy det!

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- I denne jobben må det nok være den gode stemningen i desember, julerushet. Husker spesielt en dag der D.D.E sine julehits ble spilt over høyttalerne. Det var full rulle i butikken, alle var i godt humør, vi pakket inn gave etter gave, mens kundene sto å nynnet og sang med ved disken, helt fantastisk. Trøndere og D.D.E, slår aldri feil! Hehe.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Som 19-åring ble jeg leder for et treningssenter og den største utfordringen da, husker jeg var personalansvar. Det å skulle være leder for jevnaldrende og ikke minst eldre var ganske tøft. Jeg manglet erfaring, kunnskap og trygghet.

- Fordelen med å være ung er nok pågangsmot, lærevillighet og tid. Jeg viet all min tid til jobben, sto på og opparbeidet meg en erfaring jeg ikke ville vært foruten. Jeg måtte finne ut av det meste selv og lærte utrolig mye.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Uansett hva man velger å gjøre, legg ære og stolthet i jobben. Ikke gi opp eller gi F. Motgang og utfordringer vil alltid dukke opp, men velg å kom styrket ut av det. Vis ydmykhet og lærevilje.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- I samme bransje. Trives veldig godt og siden dette er helt nytt for meg, har jeg et stort utviklingspotensial.