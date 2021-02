Står bak Trondheims nyeste tilbud på treningsfronten

Sammen med Ailin-Mari Høidahl Bøe, Joakim Helgesen og Kim Arntsen åpner han Crossfit Tordenskjold lørdag denne uka.

– Jeg har en samboer som alltid har vært interessert i crossfit, og derifra har det egentlig ballen rullet videre, fortsetter Kristoffersen.

Høidahl Bøe har lenge drevet med bodyfitness, og ble tredobbelt norgesmester i idretten i høst. Helgesen fikk øynene opp for idretten i 2009.

– Jeg har vært glad i metodikken fra første stund. Det tilrettelegges for hver enkelt person, og miljøet rundt tar hånd om alle, sier Helgesen.

- Et inkluderende sted

Eierne ønsker at Crossfit Tordenskjold også skal være et inkluderende sted for alle medlemmene.

– Det er en av grunnpilarene i crossfit, og sånn skal det også være her. Crossfit er en idrett som passer for alle, mener Kristoffersen.

Det 864 kvadratmeter store senteret ligger på Østre Rosten på sørsiden av Trondheim. Fra før av finnes Crossfit Trondheim og Crossfit Maxpuls i sentrum, mens Crossfit Moholt åpnet dørene i fjor høst.

– Det var viktig for oss å finne lokaler på denne siden av byen, fordi her finnes det ikke et crossfit-senter fra før av, sier Høidahl Bøe.

De peker på at flere treningssentre tilbur crossfit-lignende produkter, men ser heller ikke på det som konkurranse.

– Det er kun aktører som bruker ordet, og har en gyldig lisens, som er en tilbyder av orginalproduktet. Crossfit er en voksende sport, og en sport hvor det er fokus på å bygge opp hverandre. Den konkurransen som eventuelt kommer er bare sunn, sier Kristoffersen, og legger til at det er over én mil til Crossfit Moholt som ligger nærmest.

Startet fra bunnen av

Etter planen skulle Crossfit Tordenskjold egentlig åpne dørene forrige lørdag, men dette ble utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Nå gleder de seg til åpning lørdag.

– Vi er en vennegjeng som har trent sammen lenge. Det at vi har klart å skape dette sammen, er stort. Å starte noe fra scratch har vært spennende og morsomt, men ikke minst lærerikt, sier Høidahl Bøe.

Så langt har eierne kun markedsført det nye senteret via Instagram.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at vi har undersolgt konseptet på sosiale medier, men vi har vært nøkterne med vilje. Vi kan ikke love for mye slik ting er akkurat nå med tanke på korona, ser Kristoffersen.

– Hvilke forventninger har dere til åpningen og videre drift?

– Jeg er veldig spent på å se om folk er avventende på grunn av pandemien, eller om de er ivrige på å trene. Utover det gleder vi oss veldig, og har fullt fokus på smittevern, forsikrer Høidahl Bøe.