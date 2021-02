Are fra Trondheim er den eneste som selger dette: – Denne idretten kommer til å bli veldig populær

I ti år har Slettahjell jobbet i treningsbransjen og som leverandør av treningsutstyr. Nå står han bak det nye firmaet Teqball Norge.

– Jeg tok kontakt med Teqball i 2017, og etter forhandlinger har jeg kapret agenturet på Teqball i Norge, sier han, og legger til at Teqball har patent på utforminga av bordet.

Fra lageret på Tiller skal Slettahjell med andre ord forsyne hele landet med Teqball-bord. Han er eier av Teqball Norge, og jobber også i Ata Treningsutstyr til daglig.

Voksende sport

Teqball er en ballsport som spilles på et buet bord, og som kombinerer elementer fra fotball og bordtennis. Spillerne slår en fotball frem og tilbake med hvilken som helst kroppsdel, bortsett fra armer og hender.

Ifølge Slettahjell er teqball verdens raskeste voksende sport.

– Det var helt tilfeldig at jeg kom over teqball i 2017, og siden har jeg tenkt på at vi må få det til Norge. Nå var tiden inne for nettopp det, fordi sporten har blitt så ekstremt stor internasjonalt. Det finnes teqball-forbund i over 90 land nå, forklarer Slettahjell.

Han har selv vært med å opprette et teqballforbund i Norge, og ønsker at flere skal oppdage sporten.

Første container

Nylig ble det kjent at det skal etableres et nytt padelsenter på Fossegrenda, og i høst lanserte også Niklas Dyrhaug planer om et på Rosten. Slettahjell tror teqball har potensial til å bli like populært som padeltennis har blitt i Norge i det siste.

– Interessen for padeltennis er stor, men i teqball kombinerer du også fotball, og fotball er den største idretten i verden. Sånn sett tror jeg mange kan like det, og at teqball kan bli like stort som padeltennis, sier han.

Akkurat nå står lageret som Teqball Norge har leid på Tiller tomme. Men i neste uke kommer første container med de første 60 teqbordene.

– Vi har allerede solgt nesten halvparten av bordene på forhånd, så responsen har absolutt vært god, sier han og legger til:

– Bordene kan selges til fotballklubber, idrettsanlegg, skoler, aktivitetsparker, treningssentre og privatpersoner. Det er et stort marked der ute, og jeg tror denne idretten kommer til å bli veldig populær også i Norge.

Slettahjell eier 52 prosent i selskapet Teqball Norge.